Во время пандемии COVID-19 часто назначают компьютерную томографию, но это не всегда оправдано и нужно и даже опасно.

Зачем говорить о рисках и ненужности процедуры, если пациенты платят за это деньги из своего кармана, иронично заявила Ульяна Супрун, и объяснила, почему очереди на это исследование могут привести к проблемам.

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Что такое КТ: принцип действия на организм

Излучение, которое люди получают через рентген или КТ, — это ионизирующее излучение. Его действие может повреждать ДНК. Некоторые клетки организм восстанавливает, но это не всегда происходит полностью. Результатом таких повреждений могут быть мутации ДНК, которые со временем влияют на риски развития онкозаболеваний.

Это зависит от регулярности подобных вмешательств, типа оборудования, а также размера части тела, которая подвергается облучению.

Так как человек и без того постоянно подвергается воздействию радиации из окружающей среды.

Важно: каждое КТ— ​это плюс к вашей дозе радиации. И чем чаще это происходит, тем больше увеличивается облучение.

Для чего делают КТ в случае COVID-19

КТ фактически не влияет на тактику лечения и точно не способствует скорости выздоровления.

Не является определяющим в принятии решения о госпитализации в случае осложнения течения болезни. Для этого есть другие факторы: уровень кислорода в крови, общее состояние, наличие одышки или показатели анализов.

Поэтому в результате вы не получите никакой пользы от проведенного исследования, кроме дополнительной дозы радиации и лишних денежных затрат,

– подчеркнула Ульяна Супрун.

Больше о рисках рака

Ученые до сих пор не имеют однозначного ответа, увеличивает ли КТ вероятность возникновения рака, потому что не хватает данных. Но большинство все же убеждены в том, что это возможно. Особенно это опасно для людей, которые уже лечились от рака.

Но для здоровых людей это тоже риски. Есть исследования, которые доказывают, что с каждым КТ у человека возрастают свои риски рака.

Впрочем, все же стоит понимать, что одна КТ не превышает естественный риск иметь рак, но в общем на уровне популяций выполнение КТ многими людьми без надобности и без значительной выгоды для здоровья может серьезно увеличивать заболеваемость в будущем.

Когда все же стоит делать рентген или КТ легких в случае COVID-19

Точно не следует делать эти процедуры для первичной диагностики. Тестирование на наличие вируса остается единственным методом диагностики.

Внимание: делать КТ или рентген снимок рекомендуется госпитализированным пациентам с тяжелым течением болезни, которые имеют конкретные клинические показания к КТ, в частности, одышку или наличие сопутствующей патологии.

Поэтому, если вы решили сделать самоназначение КТ, взвесьте все и проконсультируйтесь с врачом, точно ли у вас достаточно оснований для проведения такой диагностики.

Но даже, когда на КТ вас направляет врач, не стесняйтесь переспросить, можно ли заменить КТ другим способом диагностики, который не охватывает излучение, это могут быть: цифровой рентген, МРТ или УЗИ.