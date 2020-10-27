Під час пандемії COVID-19 часто призначають комп'ютерну томографію, але це не завжди виправдано та потрібно та навіть небезпечно.

Навіщо говорити про ризики та непотрібність процедури, якщо пацієнти сплачують за це гроші зі своєї кишені, – іронічно запитала Уляна Супрун та пояснила, чому черги на це дослідження можуть призвести до проблем.

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Що таке КТ: принцип дії на організм

Випромінювання, яке люди отримують через рентген чи КТ, — це іонізуюче випромінювання. Його дія може пошкоджувати ДНК. Деякі клітини організм відновлює, але це не завжди відбувається повністю. Результатом таких пошкоджень можуть бути мутації ДНК, які з часом впливають на ризики розвитку онкозахворювань.

Це залежить від регулярності подібних втручань, типу обладнання, а також розміру частини тіла, яка піддається опроміненню.

Адже людина й без того постійно піддається впливу радіації з навколишнього середовища.

Важливо: кожне КТ — це плюс до вашої дози радіації. І що частіше це відбувається, то збільшується опромінення.

Для чого роблять КТ у випадку COVID-19

КТ фактично не впливає на тактику лікування і точно не сприяє швидкості одужання.

Не є визначальним у прийнятті рішення щодо госпіталізації у разі ускладнення перебігу хвороби. Для цього є інші фактори: рівень кисню в крові, загальний стан, наявність задишки чи показники аналізів.

Тож в результаті ви не отримаєте жодної користі від проведеного дослідження окрім додаткової дози радіації та зайвих грошових витрат,

– наголосила Уляна Супрун.

Більше про ризики раку

Науковці досі не мають однозначної відповіді, чи збільшує КТ вірогідність виникнення раку, бо не вистачає даних. Але більшість все ж таки переконані у тому, що це можливо. Особливо це небезпечно для людей, які вже лікувалися від раку.

Та для здорових людей це теж ризики. Є дослідження, які доводять, що з кожним КТ в людини зростають свої ризики раку.

Втім, все ж варто розуміти, що одне КТ не перевищує природний ризик мати рак, але в загальному на рівні популяцій виконання КТ багатьма людьми без потреби та без значної вигоди для здоров'я можуть серйозно збільшувати захворюваність в майбутньому.

Коли таки варто робити рентген чи КТ легень у разі COVID-19

Точно не слід робити ці процедури для первинної діагностики. Тестування на наявність вірусу залишається єдиним методом діагностики.

Увага: Робити КТ чи рентген знімок рекомендовано госпіталізованим пацієнтам із важким перебігом хвороби, що мають конкретні клінічні показання до КТ, зокрема, задишку чи наявність супутньої патології.

Тож, якщо ви вирішили зробити самопризначення КТ, точно зважте усе і проконсультуйтесь з лікарем, чи точно у вас достатньо підстав для проведення такої діагностики.

Але навіть, коли на КТ вас направляє лікар, не соромтеся перепитати, чи можна замінити КТ на інший спосіб діагностики, який не охоплює випромінювання, це можуть бути: цифровий рентген, МРТ або УЗД.