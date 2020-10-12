Комп'ютерна томографія та рентген є безкоштовними послугами для пацієнтів з коронавірусною хворобою чи при підозрі на неї. Адже вони входять до пакету послуг для пацієнтів з COVID-19 і мають бути безоплатними.

КТ та рентген входять до ковідного пакету послуг

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 12 жовтня, пише 24 канал.

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Максим Степанов – очільник МОЗ “Якщо є відповідне направлення сімейного лікаря або лікуючого лікаря, то громадянам ця послуга надається безоплатно, тобто за це сплачує держава”.

Що робити, якщо за КТ чи рентген вимагають гроші

Якщо за цю послугу вимагають гроші, слід залишити скаргу, зателефонувавши у контакт-центр Національної служби здоров'я України за номером 1677, або залишити офіційну скаргу на сайті НСЗУ в розділі "Громадянам".

Увага: послуги для хворих на COVID-19 мають бути безкоштовними у тих медзакладах, які підписали відповідний договір з Національною службою здоров'я.

Міністр закликав українців повідомляти про випадки, коли з пацієнтів вимагають кошти за вже оплачені державою послуги. Це потрібно для того, щоб МОЗ могло оперативно реагувати та ліквідувати подібні ситуації.

"Міністерству потрібен постійний контакт з суспільством щодо подібних ситуацій", – додав Степанов.

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