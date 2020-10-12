Компьютерная томография и рентген являются бесплатными услугами для пациентов с коронавирусной болезнью или при подозрении на нее. Ведь они входят в пакет услуг для пациентов с COVID-19 и должны быть бесплатными.

КТ и рентген входят в ковидный пакет услуг

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 12 октября, пишет 24 канал.

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Максим Степанов – глава Минздрава "Если есть соответствующее направление семейного врача или лечащего врача, то гражданам эта услуга предоставляется бесплатно, то есть за это платит государство".

Что делать, если за КТ или рентген требуют деньги

Если за эту услугу требуют деньги, следует оставить жалобу, позвонив в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по номеру 1677, или оставить официальную жалобу на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам".

Внимание: услуги для больных COVID-19 должны быть бесплатными в тех медучреждениях, которые подписали соответствующий договор с Национальной службой здоровья.

Министр призвал украинцев сообщать о случаях, когда у пациентов требуют деньги за уже оплаченные государством услуги. Это нужно для того, чтобы Минздрав мог оперативно реагировать и ликвидировать подобные ситуации.

"Министерству нужен постоянный контакт с обществом относительно подобных ситуаций", – добавил Степанов.

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