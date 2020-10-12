Должны ли платить пациенты за томографию и рентген в случае COVID-19
Компьютерная томография и рентген являются бесплатными услугами для пациентов с коронавирусной болезнью или при подозрении на нее. Ведь они входят в пакет услуг для пациентов с COVID-19 и должны быть бесплатными.
КТ и рентген входят в ковидный пакет услуг
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 12 октября, пишет 24 канал.
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Максим Степанов – глава Минздрава
Что делать, если за КТ или рентген требуют деньги
Если за эту услугу требуют деньги, следует оставить жалобу, позвонив в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по номеру 1677, или оставить официальную жалобу на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам".
Министр призвал украинцев сообщать о случаях, когда у пациентов требуют деньги за уже оплаченные государством услуги. Это нужно для того, чтобы Минздрав мог оперативно реагировать и ликвидировать подобные ситуации.
"Министерству нужен постоянный контакт с обществом относительно подобных ситуаций", – добавил Степанов.
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Нужны томография и рентген при подозрении на COVID-19
Компьютерная томография и рентген выявляют изменения в легких, которые имеются у большинства пациентов с коронавирусной инфекцией. Около 88% случаев заболевания протекают с признаками воспаления, пик изменений в легких выпадает на 7-11 день от начала заболевания. Для первичной диагностики коронавируса делать КТ или рентген не нужно, впрочем решить целесообразность такой диагностики должен врач.