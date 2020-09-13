Коли нічого не хочеться: що таке апатія та як з нею боротися
Відчуженість, байдужість та "нічого не хочеться" – ознаки апатії. Що таке апатія та чи можна її подолати – читайте в нашому матеріалі.
Емоції є рушійною силою у нашому житті, саме вони допомагають радіти життю, дізнаватись щось нове. Але людський організм не може завжди перебувати в емоційному стані. Тому на заміну емоційності приходить апатія, розповідає 24 канал.
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Симптоми апатії
Апатія проявляється у втраті інтересу до того, що раніше було важливо, у відсутності емоцій. Крім того, апатія ще має такі симптоми:
- обмеження спілкування, замкнутість;
- постійна втома та зміна чіткості мови;
- втрата апетиту;
- поганий настрій, який іноді може покращуватись, але в людини є відчуття, що вона живе "не в повну силу";
- проблеми з концентрацією;
- безініціативність в усьому.
Що таке апатія?Апатія проявляється у відчуженості, байдужості до подій. Також найхарактерніша ознака апатії – це відсутність бажання що-небудь робити.
У деяких людей апатія – це риса характеру. Вона виражається в низькій активності, як соціальній, так і професійній.
Що може провокувати появу апатії?
Спровокувати появу апатії можуть:
- перевтома і відсутність відпочинку;
- стрес і сильні емоційні переживання;
- деякі лікарські препарати (снодійне, транквілізатори, антидепресанти, оральні контрацептиви та інше).
Апатія може бути симптомом якого-небудь захворювання, або ж рисою характеру.
Життя з апатією не має емоцій / Фото pexels.com
Причинами апатії можуть бути:
- депресія;
- шизофренія;
- хвороби центральної нервової системи;
- деменція;
- пухлина мозку;
- ВІЛ;
- наркоманія або алкоголізм;
- ендокринні порушення.
Дієві поради як подолати апатію
- Змінюйте звичайний розклад дня.
Для кожної людини це щось своє. Тому подумайте, чого б вам хотілося, але ніколи не вистачало часу.
- Перетворіть рутинну роботу на щось цікаве і веселе.
Щоб подолати страх початку роботи, можна скомпонувати кінець і початок. Найкраще така техніка працює з роботою, яка має бути написана.
- Змініть середовище.
Не обов'язково переїжджати на іншу квартиру, можна просто перейти в іншу кімнату. Оточіть себе чимось незвичним, запаліть свічку або купіть квіти.
- Прогулянка.
Попередні методи не допомогли? Тоді спробуйте частіше виходити на вулицю. Адже свіже повітря точно додасть сил!
- Відпочинок.
Один з найкращих методів подолання апатії – це відпочинок.