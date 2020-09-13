Відчуженість, байдужість та "нічого не хочеться" – ознаки апатії. Що таке апатія та чи можна її подолати – читайте в нашому матеріалі.

Емоції є рушійною силою у нашому житті, саме вони допомагають радіти життю, дізнаватись щось нове. Але людський організм не може завжди перебувати в емоційному стані. Тому на заміну емоційності приходить апатія, розповідає 24 канал.

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Симптоми апатії

Апатія проявляється у втраті інтересу до того, що раніше було важливо, у відсутності емоцій. Крім того, апатія ще має такі симптоми:

обмеження спілкування, замкнутість;

постійна втома та зміна чіткості мови;

втрата апетиту;

поганий настрій, який іноді може покращуватись, але в людини є відчуття, що вона живе "не в повну силу";

проблеми з концентрацією;

безініціативність в усьому.

Що таке апатія? Апатія проявляється у відчуженості, байдужості до подій. Також найхарактерніша ознака апатії – це відсутність бажання що-небудь робити.



У деяких людей апатія – це риса характеру. Вона виражається в низькій активності, як соціальній, так і професійній.

Що може провокувати появу апатії?

Спровокувати появу апатії можуть:

перевтома і відсутність відпочинку;

стрес і сильні емоційні переживання;

деякі лікарські препарати (снодійне, транквілізатори, антидепресанти, оральні контрацептиви та інше).

Апатія може бути симптомом якого-небудь захворювання, або ж рисою характеру.



Життя з апатією не має емоцій / Фото pexels.com

Причинами апатії можуть бути:

депресія;

шизофренія;

хвороби центральної нервової системи;

деменція;

пухлина мозку;

ВІЛ;

наркоманія або алкоголізм;

ендокринні порушення.

Дієві поради як подолати апатію

Змінюйте звичайний розклад дня.

Для кожної людини це щось своє. Тому подумайте, чого б вам хотілося, але ніколи не вистачало часу.

Перетворіть рутинну роботу на щось цікаве і веселе.

Щоб подолати страх початку роботи, можна скомпонувати кінець і початок. Найкраще така техніка працює з роботою, яка має бути написана.

Змініть середовище.

Не обов'язково переїжджати на іншу квартиру, можна просто перейти в іншу кімнату. Оточіть себе чимось незвичним, запаліть свічку або купіть квіти.

Прогулянка.

Попередні методи не допомогли? Тоді спробуйте частіше виходити на вулицю. Адже свіже повітря точно додасть сил!

Відпочинок.

Один з найкращих методів подолання апатії – це відпочинок.