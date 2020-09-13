Отчужденность, равнодушие и "ничего не хочется" – признаки апатии. Что такое апатия и можно ли ее преодолеть – читайте в нашем материале.

Эмоции являются движущей силой в нашей жизни, именно они помогают радоваться жизни, узнавать что-то новое. Но человеческий организм не может всегда находиться в эмоциональном состоянии. Поэтому на замену эмоциональности приходит апатия, рассказывает 24 канал.

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Симптомы апатии

Апатия проявляется в потере интереса к тому, что раньше было важно, в отсутствии эмоций. Кроме того, апатия еще имеет следующие симптомы:

ограничение общения, замкнутость;

постоянная усталость и изменение разборчивости речи;

потеря аппетита

плохое настроение, которое иногда может улучшаться, но у человека есть ощущение, что он живет "не в полную силу";

проблемы с концентрацией;

безынициативность во всем.

Что такое апатия?

Апатия проявляется в отчужденности, безразличию к происходящему. Также характерный признак апатии – это отсутствие желания что-либо делать.



У некоторых людей апатия – это черта характера. Она выражается в низкой активности, как социальной, так и профессиональной.

Что может провоцировать появление апатии?

Спровоцировать появление апатии могут:

переутомление и отсутствие отдыха;

стресс и сильные эмоциональные переживания;

некоторые лекарственные препараты (снотворное, транквилизаторы, антидепрессанты, оральные контрацептивы и прочее).

Апатия может быть симптомом какого-либо заболевания, или же чертой характера.



Жизнь с апатией не имеет эмоций / Фото pexels.com

Причинами апатии могут быть:

депрессия

шизофрения;

болезни центральной нервной системы;

деменция;

опухоль мозга

ВИЧ;

наркомания или алкоголизм,

эндокринные нарушения.

Действенные советы как преодолеть апатию

Меняйте обычный распорядок дня.

Для каждого человека это что-то свое. Поэтому подумайте, чего бы вам хотелось, но никогда не хватало времени.

Превратите рутинную работу во что-то интересное и веселое.

Чтобы преодолеть страх начала работы, можно скомпоновать конец и начало. Лучше такая техника работает с работой, которая должна быть написана.

Смените среду.

Не обязательно переезжать на другую квартиру, можно просто перейти в другую комнату. Окружите себя чем-то необычным, зажгите свечу или купите цветы.

Прогулка

Предыдущие методы не помогли? Тогда попробуйте чаще выходить на улицу. Ведь свежий воздух точно придаст сил!

Отдых.

Один из лучших методов преодоления апатии – это отдых.