Когда ничего не хочется: что такое апатия и как с ней бороться
Отчужденность, равнодушие и "ничего не хочется" – признаки апатии. Что такое апатия и можно ли ее преодолеть – читайте в нашем материале.
Эмоции являются движущей силой в нашей жизни, именно они помогают радоваться жизни, узнавать что-то новое. Но человеческий организм не может всегда находиться в эмоциональном состоянии. Поэтому на замену эмоциональности приходит апатия, рассказывает 24 канал.
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Симптомы апатии
Апатия проявляется в потере интереса к тому, что раньше было важно, в отсутствии эмоций. Кроме того, апатия еще имеет следующие симптомы:
- ограничение общения, замкнутость;
- постоянная усталость и изменение разборчивости речи;
- потеря аппетита
- плохое настроение, которое иногда может улучшаться, но у человека есть ощущение, что он живет "не в полную силу";
- проблемы с концентрацией;
- безынициативность во всем.
Что такое апатия?
Апатия проявляется в отчужденности, безразличию к происходящему. Также характерный признак апатии – это отсутствие желания что-либо делать.
У некоторых людей апатия – это черта характера. Она выражается в низкой активности, как социальной, так и профессиональной.
Что может провоцировать появление апатии?
Спровоцировать появление апатии могут:
- переутомление и отсутствие отдыха;
- стресс и сильные эмоциональные переживания;
- некоторые лекарственные препараты (снотворное, транквилизаторы, антидепрессанты, оральные контрацептивы и прочее).
Апатия может быть симптомом какого-либо заболевания, или же чертой характера.
Жизнь с апатией не имеет эмоций / Фото pexels.com
Причинами апатии могут быть:
- депрессия
- шизофрения;
- болезни центральной нервной системы;
- деменция;
- опухоль мозга
- ВИЧ;
- наркомания или алкоголизм,
- эндокринные нарушения.
Действенные советы как преодолеть апатию
- Меняйте обычный распорядок дня.
Для каждого человека это что-то свое. Поэтому подумайте, чего бы вам хотелось, но никогда не хватало времени.
- Превратите рутинную работу во что-то интересное и веселое.
Чтобы преодолеть страх начала работы, можно скомпоновать конец и начало. Лучше такая техника работает с работой, которая должна быть написана.
- Смените среду.
Не обязательно переезжать на другую квартиру, можно просто перейти в другую комнату. Окружите себя чем-то необычным, зажгите свечу или купите цветы.
- Прогулка
Предыдущие методы не помогли? Тогда попробуйте чаще выходить на улицу. Ведь свежий воздух точно придаст сил!
- Отдых.
Один из лучших методов преодоления апатии – это отдых.