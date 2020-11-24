Сам по собі алкоголь не може бути алергеном, бо він виробляється організмом. Але деякі компоненти, які додають в спирти можуть викликати небажану імунну відповідь.

Такі реакції на алкоголь зустрічаються все частіше з кожним роком. Мається на увазі саме алергія на алкоголь, а не алкогольна непереносність – різновид побічної реакції на вживання спиртного через брак ферменту ALDH, що перетворює спирт в оцтову кислоту, пише 24 канал.

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Чому виникає алергія на алкоголь

Алкоголь – природний метаболіт (тобто вироблюваним в організмі) і за своєю природою не може бути антигену або алергеном. Залишається два варіанти:

алергеном є один з компонентів алкогольного напою;

в кров надходять інші алергени через ослаблення організму через алкоголь.

Як проявляється алергія на алкоголь

Розрізняють декілька ознак алергічної реакції на алкогольні напої:

з'являються почервоніння на обличчі, а потім на руках;

червоні плями починають свербіти;

людина може швидко сп'яніти навіть до втрати свідомості;

загострюються хвороби шлунково-кишкового тракту в хронічній стадії;

підвищується або знижується кров'яний тиск;

виникає нежить, запаморочення, напад задухи, серце починає битися прискорено.

Лікування алергії на алкоголь

У разі появи алергії дуже важливо відразу проконсультуватися з лікарем лікаря. Адже самолікування або його відсутність можуть спровокувати ускладнення або привести до смерті.

Для початку дуже важливо виявити причину алергії. Вона буває 2 видів: спадкова (може передаватися від батька або матері), а також придбана (виникає в результаті постійного вживання неякісних спиртних напоїв). Якщо у когось з батьків виникають проблеми з алкоголем, то людині варто відмовитися від його вживання назавжди.

Якщо алергія слабо виражена, тобто може проявитися тільки почервонінням на шкірі, без набряклості, запаморочення, тахікардії, то можна підібрати відповідний напій.