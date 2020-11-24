Сам по себе алкоголь не может быть аллергеном, ведь он вырабатывается организмом. Но некоторые компоненты, которые добавляют в спирты, могут вызвать нежелательный иммунный ответ.

Такие реакции на алкоголь встречаются все чаще с каждым годом. Имеется в виду именно аллергия на алкоголь, а не алкогольная непереносимость – разновидность побочной реакции на употребление спиртного из-за нехватки фермента ALDH, превращающего спирт в уксусную кислоту, пишет 24 канал.

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Почему возникает аллергия на алкоголь

Алкоголь – естественный метаболит (то есть вырабатываемым в организме) и по природе не может быть антигеном или аллергеном. Остается два варианта:

аллергеном является один из компонентов алкогольного напитка;

в кровь поступают другие аллергены из-за ослабления организма алкоголем.

Как проявляется аллергия на алкоголь

Различают несколько признаков аллергической реакции на алкогольные напитки:

появляются покраснения на лице, а затем на руках;

красные пятна начинают чесаться;

человек может быстро опьянеть, даже до потери сознания;

обостряются болезни желудочно-кишечного тракта в хронической стадии;

повышается или понижается кровяное давление;

возникает насморк, головокружение, приступ удушья, сердце начинает биться учащенно.

Лечение аллергии на алкоголь

В случае появления аллергии очень важно сразу проконсультироваться с врачом. Ведь самолечение или отсутствие лечения могут спровоцировать осложнения или привести к смерти.

Для начала очень важно выявить причину аллергии. Она бывает 2 видов: наследственная (может передаваться от отца или матери), а также приобретенная (возникает в результате постоянного употребления некачественных спиртных напитков). Если у кого-то из родителей возникают проблемы с алкоголем, то человеку стоит отказаться от его употребления навсегда.

Если аллергия слабо выражена, то есть может проявиться только покраснением на коже, без отечности, головокружения, тахикардии, то можно подобрать подходящий напиток.