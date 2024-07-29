Це розповів Олександр Урін, керівник відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій лікарні "Охматдит.

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Чим небезпечні укуси павуків

За його словами, павукова отрута посилює неврологічні симптоми, вражаючи центральну та периферичну нервову систему. І якщо людина має хронічні захворювання, алергію чи бронхіальну астму, в неї можуть бути небезпечні для життя ускладнення.

Найнебезпечніший павук в Україні – каракурта, також відомий, як "чорна вдова". Цей вид, зустрічається в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запоріжській, Донецькій, Луганській областях та Криму, він виробляє отруту, яка в 50 разів потужніша за отруту тарантула.

Що робити, якщо вкусив павук

Фахівці стверджують, що павуки не атакують без причини й зазвичай укуси трапляються, коли людина вдягає взуття. Якщо вас вкусив павук, важливо діяти швидко та обережно: