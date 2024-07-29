Це розповів Олександр Урін, керівник відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій лікарні "Охматдит.

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Чим небезпечні укуси павуків

За його словами, павукова отрута посилює неврологічні симптоми, вражаючи центральну та периферичну нервову систему. І якщо людина має хронічні захворювання, алергію чи бронхіальну астму, в неї можуть бути небезпечні для життя ускладнення.

Найнебезпечніший павук в Україні – каракурта, також відомий, як "чорна вдова". Цей вид, зустрічається в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запоріжській, Донецькій, Луганській областях та Криму, він виробляє отруту, яка в 50 разів потужніша за отруту тарантула.

Що робити, якщо вкусив павук

Фахівці стверджують, що павуки не атакують без причини й зазвичай укуси трапляються, коли людина вдягає взуття. Якщо вас вкусив павук, важливо діяти швидко та обережно:

  1. Заспокойтеся та оцініть ситуацію, намагайтеся зберігати спокій. Якщо можливо, спробуйте ідентифікувати павука або зробіть його фотографію для подальшої ідентифікації.
  2. Зупиніть розповсюдження отрути. Якщо укус стався на руці або нозі, тримайте уражену частину тіла нерухомою та піднятою, щоб зменшити поширення отрути.
  3. Очистіть місце укусу. Промийте уражену ділянку водою з милом або обробіть її антисептиком, щоб зменшити ризик інфекції.
  4. Застосуйте холодний компрес. Застосування холодного компресу або льоду до місця укусу може допомогти зменшити набряк та біль.
  5. Вживайте антигістамінні препарати. Якщо у вас є доступ до антигістамінних препаратів, прийміть їх для зменшення реакції на отруту.
  6. Спостерігайте за симптомами. Слідкуйте за будь-якими змінами у вашому стані, особливо якщо з'являються симптоми алергічної реакції, такі як важке дихання, запаморочення, нудота та м'язові спазми.
  7. Зверніться за медичною допомогою. Негайно зверніться за медичною допомогою, особливо якщо симптоми погіршуються або якщо ви підозрюєте, що павук міг бути отруйним.
  8. Надайте інформацію медичним працівникам. Поділіться будь-якою інформацією про павука та обставини укусу з медичним персоналом для визначення лікування.
  9. Уникайте використання турнікетів, розрізання місця укусу чи відсмоктування отрути, оскільки це може призвести до додаткових ускладнень.