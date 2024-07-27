Коли потрібно термінова вакцинація

Правець. Якщо ви отримали травму, яка пошкодила шкіру або слизові оболонки, зазнали обмороження, опіку, проколу черевної порожнини, або вас вкусила тварина, може бути рекомендована екстрена вакцинація проти правця. Особливо якщо ваше останнє щеплення було понад 5 років тому.

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Сказ. Необхідна негайна вакцинація у випадках укусів дикими тваринами або тваринами, яких підозрюють в зараженні сказу. Навіть мінімальні подряпини або контакт зі слиною тварини можуть вимагати медичного втручання. Вакцинацію та схему лікування визначить лікар у найближчому травмпункті.

Кір. У випадках контакту з інфікованою особою, негайна вакцинація може бути рекомендована для тих, хто не був щеплений або не переніс хворобу.

Як отримати екстрене щеплення

Тільки лікар може надати рекомендації щодо екстреної вакцинації після огляду або консультації. Це не завдання для Google, подруги чи Facebook. Лікар врахує всі фактори, пов’язані з вашим станом здоров'я та хронічними захворюваннями.

У випадку, якщо ви або ваша дитина не були вакциновані проти дифтерії, кору, гепатиту А або В, чи вітрянки, і ви мали контакт з інфікованою особою, негайно зверніться до лікаря.

Важливо знати, які саме щеплення отримали ви та ваші близькі. Зберігайте карту профілактичних щеплень. Перевірте в медичному закладі, де ви робите щеплення, чи внесли всю необхідну інформацію до електронної системи охорони здоров’я.