Тож, експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) пояснили, за що в медзакладах не мають права вимагати оплати в разі призначення хірургічної операції.
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Пакет "Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах" передбачає комплекс медичних послуг від передопераційного огляду, обстежень до операції, забезпечення ліками, післяопераційного догляду,
– ідеться в повідомленні НСЗУ.
Що саме входить до цієї безоплатної послуги
- первинний огляд пацієнтів із визначенням подальшого маршруту;
- лабораторне та інструментальне обстеження;
- передопераційний огляд анестезіологом, а також своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності – процедурна седація, на всіх етапах діагностики та лікування;
- власне хірургічні операції;
- інтенсивна терапія в разі виникнення загрозливих для життя пацієнтів станів;
- забезпечення ліками, постачання яких здійснюється централізованими закупівелями МОЗ, а також визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами;
- цілодобовий лікарський нагляд і медсестринський догляд;
- харчування в умовах стаціонару.
Не в усіх лікарнях
Водночас у НСЗУ наголосили, що за консультацію анестезіолога, анестезію, призначені обстеження, розхідні матеріали для операції, цілодобовий лікарський нагляд і медсестринський догляд – пацієнти платити не мають лише, якщо звернуться в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах".