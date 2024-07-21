Поэтому, эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) объяснили, за что в медучреждениях не имеют права требовать оплаты в случае назначения хирургической операции.

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Пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" предусматривает комплекс медицинских услуг от предоперационного осмотра, обследований до операции, обеспечение лекарствами, послеоперационного ухода,

– говорится в сообщении НСЗУ.

Что именно входит в эту бесплатную услугу

первичный осмотр пациентов с определением дальнейшего маршрута;

лабораторное и инструментальное обследование;

предоперационный осмотр анестезиологом, а также своевременное обезболивание, анестезиологическое обеспечение, при необходимости – процедурная седация, на всех этапах диагностики и лечения;

собственно хирургические операции;

интенсивная терапия в случае возникновения угрожающих жизни пациентов состояний;

обеспечение лекарствами, поставки которых осуществляется централизованными закупками МОЗ, а также определенными Национальным перечнем основных лекарственных средств, необходимыми медицинскими изделиями и расходными материалами;

круглосуточное врачебное наблюдение и медсестринский уход;

питание в условиях стационара.

Не во всех больницах

В то же время в НСЗУ отметили, что за консультацию анестезиолога, анестезию, назначенные обследования, расходные материалы для операции, круглосуточный врачебный надзор и медсестринский уход – пациенты платить не должны только, если обратятся в больницу, которая имеет договор с НСЗУ по пакету "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".