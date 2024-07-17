Результатов достигли нидерладские исследователи из Института Лейдена. Выводы опубликовали в научном журнале PNAS.
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Насколько эффективнее антибиотик
Антибиотики обычно производятся микроорганизмами, живущими в почве, и не всегда они подходят для защиты человеческого организма.
Поэтому, создание новой версии бацитрацина с лучшими свойствами, является достаточно весомым достижением. Ученые объяснили, что действие усовершенствованного антибиотика значительно превысило действие уже имеющегося препарата.
Новый бацитрацин оказался гораздо более эффективным в предотвращении роста некоторых устойчивых бактерий.
Это важно в контесте того, что антибиотикорезистентность – одна из главных проблем, которая беспокоит врачей-инфекционистов всего мира.