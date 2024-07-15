Далее документ рассмотрит Верховная Рада, а после принятия парламентом он должен быть подписан президентом. И только тогда новые правила вступят в силу.
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Что изменится в выдаче больничных
Новые правила предусматривают прозрачность проверок, экстерриториальность данных, возможность досудебного обжалования решений и урегулирования страховых выплат на основе бумажных больничных.
- прозрачность проверок
Проверка обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности будет проводиться с привлечением уполномоченных врачей в случае необходимости проверки медицинских заключений. Отбор таких врачей будет осуществляться по прозрачной автоматизированной процедуре с помощью Единой системы здравоохранения (ЕСОЗ).
- экстерриториальность и деперсонализация
Нормы помогут минимизировать риски при принятии решений относительно обоснованности медицинского заключения. Это обеспечит объективность и беспристрастность проверок.
- обжалование решений
Учреждения здравоохранения смогут обжаловать решение о признании листка нетрудоспособности необоснованным в досудебном порядке. Ранее это было возможно только через суд. Теперь учреждения смогут предоставлять доказательства, свидетельствующие о правомерности действий врача, непосредственно соответствующим органам.
- страховые выплаты
Законопроект также регулирует вопрос страховых выплат на основе бумажных больничных. Они еще используются в исключительных случаях в связи с военным положением в Украине.