Далі документ розгляне Верховна Рада, а після ухвалення парламентом він має бути підписаний президентом. І лише тоді нові правила набудуть чинності.
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Що зміниться у видачі лікарняних
Нові правила передбачають прозорість перевірок, екстериторіальність даних, можливість досудового оскарження рішень та врегулювання страхових виплат на основі паперових лікарняних.
- прозорість перевірок
Перевірка обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності буде проводитися із залученням уповноважених лікарів у разі необхідності перевірки медичних висновків. Відбір таких лікарів здійснюватиметься за прозорою автоматизованою процедурою за допомогою Єдиної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).
- екстериторіальність та деперсоналізація
Норми допоможуть мінімізувати ризики при ухваленні рішень щодо обґрунтованості медичного висновку. Це забезпечить об'єктивність та неупередженість перевірок.
- оскарження рішень
Заклади охорони здоров'я зможуть оскаржувати рішення про визнання листка непрацездатності необґрунтованим в досудовому порядку. Раніше це було можливо лише через суд. Тепер заклади зможуть надавати докази, що свідчать про правомірність дій лікаря, безпосередньо відповідним органам.
- страхові виплати
Законопроект також врегульовує питання страхових виплат на основі паперових лікарняних. Вони ще використовуються у виняткових випадках у зв’язку з воєнним станом в Україні.