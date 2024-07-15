Далі документ розгляне Верховна Рада, а після ухвалення парламентом він має бути підписаний президентом. І лише тоді нові правила набудуть чинності.

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Що зміниться у видачі лікарняних

Нові правила передбачають прозорість перевірок, екстериторіальність даних, можливість досудового оскарження рішень та врегулювання страхових виплат на основі паперових лікарняних.

  • прозорість перевірок

Перевірка обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності буде проводитися із залученням уповноважених лікарів у разі необхідності перевірки медичних висновків. Відбір таких лікарів здійснюватиметься за прозорою автоматизованою процедурою за допомогою Єдиної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

  • екстериторіальність та деперсоналізація

Норми допоможуть мінімізувати ризики при ухваленні рішень щодо обґрунтованості медичного висновку. Це забезпечить об'єктивність та неупередженість перевірок.

  • оскарження рішень

Заклади охорони здоров'я зможуть оскаржувати рішення про визнання листка непрацездатності необґрунтованим в досудовому порядку. Раніше це було можливо лише через суд. Тепер заклади зможуть надавати докази, що свідчать про правомірність дій лікаря, безпосередньо відповідним органам.

  • страхові виплати

Законопроект також врегульовує питання страхових виплат на основі паперових лікарняних. Вони ще використовуються у виняткових випадках у зв’язку з воєнним станом в Україні.