Далі документ розгляне Верховна Рада, а після ухвалення парламентом він має бути підписаний президентом. І лише тоді нові правила набудуть чинності.

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Що зміниться у видачі лікарняних

Нові правила передбачають прозорість перевірок, екстериторіальність даних, можливість досудового оскарження рішень та врегулювання страхових виплат на основі паперових лікарняних.

прозорість перевірок

Перевірка обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності буде проводитися із залученням уповноважених лікарів у разі необхідності перевірки медичних висновків. Відбір таких лікарів здійснюватиметься за прозорою автоматизованою процедурою за допомогою Єдиної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

екстериторіальність та деперсоналізація

Норми допоможуть мінімізувати ризики при ухваленні рішень щодо обґрунтованості медичного висновку. Це забезпечить об'єктивність та неупередженість перевірок.

оскарження рішень

Заклади охорони здоров'я зможуть оскаржувати рішення про визнання листка непрацездатності необґрунтованим в досудовому порядку. Раніше це було можливо лише через суд. Тепер заклади зможуть надавати докази, що свідчать про правомірність дій лікаря, безпосередньо відповідним органам.

страхові виплати

Законопроект також врегульовує питання страхових виплат на основі паперових лікарняних. Вони ще використовуються у виняткових випадках у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Важливо. Зміни також сприятимуть адаптації системи охорони здоров'я до сучасних викликів, зокрема, в умовах воєнного стану. Використання автоматизованих систем та досудових процедур оскарження зробить процес більш зручним та оперативним.