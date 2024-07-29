Это рассказал Александр Урин, руководитель отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций больницы "Охматдет".
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Чем опасны укусы пауков
По его словам, паучий яд усиливает неврологические симптомы, поражая центральную и периферическую нервную систему. И если человек имеет хронические заболевания, аллергию или бронхиальную астму, у него могут быть опасные для жизни осложнения.
Самый опасный паук в Украине – каракурта, также известный, как "черная вдова". Этот вид, встречается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму, он производит яд, который в 50 раз мощнее яда тарантула.
Что делать, если укусил паук
Специалисты утверждают, что пауки не атакуют без причины и обычно укусы случаются, когда человек надевает обувь. Если вас укусил паук, важно действовать быстро и осторожно:
- Успокойтесь и оцените ситуацию, старайтесь сохранять спокойствие. Если возможно, попробуйте идентифицировать паука или сделайте его фотографию для дальнейшей идентификации.
- Остановите распространение яда. Если укус произошел на руке или ноге, держите пораженную часть тела неподвижной и поднятой, чтобы уменьшить распространение яда.
- Очистите место укуса. Промойте пораженный участок водой с мылом или обработайте его антисептиком, чтобы уменьшить риск инфекции.
- Примените холодный компресс. Применение холодного компресса или льда к месту укуса может помочь уменьшить отек и боль.
- Употребляйте антигистаминные препараты. Если у вас есть доступ к антигистаминным препаратам, примите их для уменьшения реакции на яд.
- Наблюдайте за симптомами. Следите за любыми изменениями в вашем состоянии, особенно если появляются симптомы аллергической реакции, такие как тяжелое дыхание, головокружение, тошнота и мышечные спазмы.
- Обратитесь за медицинской помощью. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, особенно если симптомы ухудшаются или если вы подозреваете, что паук мог быть ядовитым.
- Предоставьте информацию медицинским работникам. Поделитесь любой информацией о пауке и обстоятельствах укуса с медицинским персоналом для определения лечения.
- Избегайте использования турникетов, разрезания места укуса или отсасывания яда, поскольку это может привести к дополнительным осложнениям.