Это рассказал Александр Урин, руководитель отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций больницы "Охматдет".

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Чем опасны укусы пауков

По его словам, паучий яд усиливает неврологические симптомы, поражая центральную и периферическую нервную систему. И если человек имеет хронические заболевания, аллергию или бронхиальную астму, у него могут быть опасные для жизни осложнения.

Самый опасный паук в Украине – каракурта, также известный, как "черная вдова". Этот вид, встречается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму, он производит яд, который в 50 раз мощнее яда тарантула.

Что делать, если укусил паук

Специалисты утверждают, что пауки не атакуют без причины и обычно укусы случаются, когда человек надевает обувь. Если вас укусил паук, важно действовать быстро и осторожно:

  1. Успокойтесь и оцените ситуацию, старайтесь сохранять спокойствие. Если возможно, попробуйте идентифицировать паука или сделайте его фотографию для дальнейшей идентификации.
  2. Остановите распространение яда. Если укус произошел на руке или ноге, держите пораженную часть тела неподвижной и поднятой, чтобы уменьшить распространение яда.
  3. Очистите место укуса. Промойте пораженный участок водой с мылом или обработайте его антисептиком, чтобы уменьшить риск инфекции.
  4. Примените холодный компресс. Применение холодного компресса или льда к месту укуса может помочь уменьшить отек и боль.
  5. Употребляйте антигистаминные препараты. Если у вас есть доступ к антигистаминным препаратам, примите их для уменьшения реакции на яд.
  6. Наблюдайте за симптомами. Следите за любыми изменениями в вашем состоянии, особенно если появляются симптомы аллергической реакции, такие как тяжелое дыхание, головокружение, тошнота и мышечные спазмы.
  7. Обратитесь за медицинской помощью. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, особенно если симптомы ухудшаются или если вы подозреваете, что паук мог быть ядовитым.
  8. Предоставьте информацию медицинским работникам. Поделитесь любой информацией о пауке и обстоятельствах укуса с медицинским персоналом для определения лечения.
  9. Избегайте использования турникетов, разрезания места укуса или отсасывания яда, поскольку это может привести к дополнительным осложнениям.