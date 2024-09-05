Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова в комментарии 24 Каналу.
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10 пациентов – в тяжелом состоянии
По состоянию на утро 5 сентября 7 пациентов получают терапию в больнице святого Пантелеймона, 11 – в больнице святого Луки и 8 – в больнице святого Николая.
"10 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии", – сообщил заведующий отделением неотложной помощи больницы Святого Пантелеймона Сергей Ищук.
В частности, в больнице Святого Пантелеймона – 4, в больнице Святого Луки – 3, а в детской больнице Святого Николая – 3 детей.
Важно, что! Всего за сутки в медучреждения Первого медобъединения привезли 54 пациентов. 28 из них вернулись домой после того, как получили необходимую медицинскую помощь.
"Самая тяжелая" – 22-летняя пациентка
Сергей Ищук сообщил и о состоянии одной из самых тяжелых пострадавших после обстрела 22-летней девушки, у которой во время оказания неотложной медицинской помощи обнаружили осколок возле сердца.
"Девушка находится в больнице Святого Пантелеймона, где во время оперативного вмешательства нашим хирургам с большими усилиями удалось удалить этот обломок. Пациентка в стабильном состоянии сейчас находится в отделении интенсивной терапии кардиохирургического профиля. Состояние средней тяжести", – сказал Ищук.
Состояние всех пострадавших стабилизировали
Врач отметил, что все пациенты стабилизированы и угрозы их жизни нет.
Большинство пациентов, пострадавших от ракетного удара России, имели травмы грудной клетки и брюшной полости. Также многие люди получили осколочные ранения головы, шеи и конечностей, отметили медики.
Коротко об ударе по Львову
В результате российского обстрела Львова 4 сентября погибли 7 человек, среди которых 7-летний ребенок.
Всего, по данным ГСЧС, пострадали 53 человека, а мэр города сообщал о 64 человек, обратившихся в больницы.