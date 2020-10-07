На жаль, часто після перебування в лікарні пацієнти, які мали тяжкий перебіг коронавірусної інфекції, страждають на задишку. Як її полегшити – читайте далі.

ВООЗ опублікував пам'ятку стосовно самостійної реабілітації пацієнтів, які пережили тяжкий перебіг коронавірусної інфекції.

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"В цій пам’ятці наведені основні вправи та поради для дорослих, які перебували в тяжкому стані та були госпіталізовані з діагнозом COVID-19.", – додали у пресслужбі.

Втрата сил та фізичної форми під час хвороби, а також сама хвороба, можуть призвести до швидкого виникнення задишки,

– зазначили у ВООЗ.

Через задишку людина може відчувати стривоженість, що може її надалі погіршити. Ситуація з задишкою буде покращуватись в міру повільного збільшення фізичної активності та виконання вправ.

Як полегшити задишку

У ВООЗ порекомендували спробувати наведені нижче положення тіла, які допомагають при задишці. Однак якщо стан не покращується, слід обов'язково звернутися до лікаря.



Поради ВООЗ: як полегшити задишку

Також в організації рекомендують спробувати відповідні техніки дихання.

Контрольоване дихання

Техніка допоможе розслабитися та контролювати дихання:

Сядьте зручно, спираючись об щось спиною,

Покладіть одну долоню на груди, а іншу – на живіт,

Закрийте очі, якщо це допоможе розслабитись (якщо ні, залиште очі відкритими),

Сконцентруйтесь на диханні,

Повільно вдихайте носом (або ротом, якщо не можете дихати носом), а видихайте ротом,

Дихаючи, ви відчуєте, що долоня на животі піднімається вище, ніж та, що на грудях,

Застосовуйте щонайменше зусиль та дихайте повільно, розслаблено та плавно.

Ритмічне дихання

Техніка корисна при виконанні дій, які можуть потребувати більше зусиль або викликати задишку. Наприклад, її можна застосовувати, коли ви підіймаєтесь сходами або йдете вгору.