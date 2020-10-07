К сожалению, часто после пребывания в больнице пациенты, которые имели тяжелое течение коронавирусной инфекции, страдают одышкой. Как ее облегчить – читайте дальше.

ВОЗ опубликовала памятку о самостоятельной реабилитации пациентов, переживших тяжелое течение коронавирусной инфекции.

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"В этой памятке приведены основные упражнения и советы для взрослых, которые находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы с диагнозом COVID-19", – добавили в пресс-службе.

Потеря сил и физической формы во время болезни, а также сама болезнь, могут привести к быстрому возникновению одышки,

– отметили в ВОЗ.

Из-за одышки человек может чувствовать тревогу, что может ее в дальнейшем ухудшить. Ситуация с одышкой будет улучшаться по мере медленного увеличения физической активности и выполнения упражнений.

Как облегчить одышку

В ВОЗ порекомендовали попробовать следующие положения тела, которые помогают при одышке. Однако если состояние не улучшается, следует обязательно обратиться к врачу.



Советы ВОЗ: как облегчить одышку

Также в организации рекомендуют попробовать соответствующие техники дыхания.

Контролируемое дыхание

Техника поможет расслабиться и контролировать дыхание:

Сядьте удобно, опираясь о что-то спиной,

Положите одну ладонь на грудь, а другую – на живот,

Закройте глаза, если это поможет расслабиться (если нет, оставьте глаза открытыми),

Сконцентрируйтесь на дыхании,

Медленно вдыхайте носом (или ртом, если не можете дышать носом), а выдыхайте ртом,

Дыша, вы почувствуете, что ладонь на животе поднимается выше, чем та, что на груди,

Используйте минимум усилий и дышите медленно, спокойно и плавно.

Ритмичное дыхание

Техника полезна при выполнении действий, которые могут потребовать больше усилий или вызвать одышку. Например, ее можно применять, когда вы поднимаетесь по лестнице или идете вверх.