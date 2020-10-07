Что делать при одышке после тяжелого течения COVID-19
К сожалению, часто после пребывания в больнице пациенты, которые имели тяжелое течение коронавирусной инфекции, страдают одышкой. Как ее облегчить – читайте дальше.
ВОЗ опубликовала памятку о самостоятельной реабилитации пациентов, переживших тяжелое течение коронавирусной инфекции.
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"В этой памятке приведены основные упражнения и советы для взрослых, которые находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы с диагнозом COVID-19", – добавили в пресс-службе.
Потеря сил и физической формы во время болезни, а также сама болезнь, могут привести к быстрому возникновению одышки,
– отметили в ВОЗ.
Из-за одышки человек может чувствовать тревогу, что может ее в дальнейшем ухудшить. Ситуация с одышкой будет улучшаться по мере медленного увеличения физической активности и выполнения упражнений.
Как облегчить одышку
В ВОЗ порекомендовали попробовать следующие положения тела, которые помогают при одышке. Однако если состояние не улучшается, следует обязательно обратиться к врачу.
Советы ВОЗ: как облегчить одышку
Также в организации рекомендуют попробовать соответствующие техники дыхания.
Контролируемое дыхание
Техника поможет расслабиться и контролировать дыхание:
- Сядьте удобно, опираясь о что-то спиной,
- Положите одну ладонь на грудь, а другую – на живот,
- Закройте глаза, если это поможет расслабиться (если нет, оставьте глаза открытыми),
- Сконцентрируйтесь на дыхании,
- Медленно вдыхайте носом (или ртом, если не можете дышать носом), а выдыхайте ртом,
- Дыша, вы почувствуете, что ладонь на животе поднимается выше, чем та, что на груди,
- Используйте минимум усилий и дышите медленно, спокойно и плавно.
Ритмичное дыхание
Техника полезна при выполнении действий, которые могут потребовать больше усилий или вызвать одышку. Например, ее можно применять, когда вы поднимаетесь по лестнице или идете вверх.
- Разбейте действие на меньшие части, чтобы его было проще выполнить не уставая и без одышки в конце,
- Сделайте вдох перед тем, как сделать "усилие", например, перед тем, как подняться на одну ступеньку,
- Сделайте выдох, когда делаете это "усилия", например во время поднятия на одну ступень,
- Вам может помочь, если вы будете вдыхать носом, а выдыхать ртом