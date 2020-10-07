В Украине планируют использовать препарат украинского производителя Биовен для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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В Минздраве хотят покупать Биовен централизованно и внести его в протокол лечения от коронавируса.

Вчера закончились клинические испытания иммуноглобулинов, а именно препарата Биовен. Мы хотим внести его в протокол лечения. Схема централизованных закупок уже продумана,

– сказал министр.

Перед этим в Минздраве согласовали лекарственное средство Ремдесивир, которое также добавили в протокол.

Напомним, несколько дней назад появилась информация, что некоторые из пациентов с COVID-19, которые принимали препарат Ремдесивир, впоследствии имели серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек. Европейское агентство по лекарственным средствам проверяет это.

Что известно о Биовене

Биовен – противовирусный препарат, иммунологически активное белковое соединение, которое выделили из плазмы крови человека, которую обязательно проверяют на отсутствие антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2, к вирусу гепатита С и поверхностному антигену вируса гепатита В.

Главным активным компонентом являются антитела против возбудителей различных заболеваний – вирусов и бактерий.