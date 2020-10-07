В Україні планують використовувати препарат українського виробника Біовен для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 канал.

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У МОЗ хочуть купувати Біовен централізовано та внести його у протокол лікування від коронавірусу.

Вчора закінчилися клінічні випробування імуноглобулінів, а саме препарату Біовен. Ми хочемо внести його у протокол лікування. Схема централізованих закупівель уже продумана,

– сказав міністр.

Перед цим у МОЗ погодили лікарський засіб Ремдесивир, який також додали у протокол.

Нагадаємо, кілька днів тому з'явилася інформація, що деякі з пацієнтів з COVID-19, які приймали препарат Ремдесивір, згодом мали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок. Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє це.

Що відомо про Біовен

Біовен – противірусний препарат, імунологічно активна білкова сполука, яку виділили з плазми крові людини, яку обов’язково перевіряють на відсутність антитіл до ВІЛ-1, ВІЛ-2, до вірусу гепатиту С та поверхневого антигену вірусу гепатиту В. Головним активним компонентом є антитіла проти збудників різних захворювань.