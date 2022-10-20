Одним із наслідків потрапляння під вибухову хвилю є закрита черепно-мозкова травма. Експерти зазначають, що є суттєві відмінності від такого ж ушкодження, але отриманого в результаті удару, спортивних травм чи дорожньо-транспортної пригоди.

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Симптоми та домедична допомога при контузії

Струс головного мозку або легка черепно-мозкова травма внаслідок дії вибухової хвилі – це окремий травматичний вплив на головний мозок, до якого може додатись ураження слухового та вестибулярного апарату.

Симптоми контузії:

дезорієнтованість;

втрата свідомості на короткий термін: від декількох секунд до 30 хвилин;

нудота і блювання;

сильний головний біль;

проблеми зі слухом та зором;

погіршення пам’яті або амнезія;

зміна психоемоційного стану.

У разі наявності хоча б декількох симптомів варто звернутися по медичну допомогу.

Перша домедична допомога при контузії: що слід робити

Якщо постраждалий втратив свідомість – необхідно забезпечити прохідність дихальних шляхів методом виведення нижньої щелепи. Але намагайтеся обмежити рухи у шийному відділі хребта. У людини також може бути блювота. Вкрай необхідно забезпечити вільне дихання, оскільки є ризик аспірації блювотними масами.

Спробуйте очистити порожнину рота від сторонніх предметів, які могли потрапити туди під час вибуху й заважають прохідності дихальних шляхів.

Звільніть груди та шию від одягу, якщо він стискає та заважає постраждалому вільно дихати.

Якщо постраждалий не дихає, розпочніть базові реанімаційні заходи до приїзду медиків: натискання на грудну клітку і, за можливості, штучну вентиляцію у співвідношенні 30:2.

Пацієнт повинен суворо дотримуватися рекомендацій лікаря

Експерти наголошують, що струс мозку від вибухової хвилі не смертельний. Якщо пацієнт дотримується рекомендацій лікаря, то відновлення буде швидким. Однак, якщо потерпілий буде нехтувати порадами медиків, то струс головного мозку може мати віддалені наслідки, що проявляється у вигляді посткомоційного синдрому.

За його наявності людина може довгий час відчувати слабкість, головний біль, різкі перепади настрою. До цього додаються проблеми зі слухом, координацією, розлади пам’яті, зниження концентрації тощо. Лікується посткомоційний синдром під наглядом медиків.

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