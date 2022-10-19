У момент прильоту вночі 12-річний хлопчик Стас спав. Це трапилося в Грушувасі Харківської області у червні.

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Дитина впала в кому

Внаслідок влучання ракети її уламок потрапив хлопцеві в голову. Уже ледь живого з-під завалів його діставали тато та рятувальники, після чого оперативно направили до лікарні у Харків.

Уже там лікарі констатували, що у дитини важка черепно-мозкова травма із дефектом лобної кістки довжиною 8 см. Таке травматичне пошкодження потребувало невідкладної допомоги, тому хлопчику одразу ж провели операцію на головному мозку.

Однак стан Стаса був надважким. Хлопця, який впав на тиждень у кому, чекала реанімація. А коли він прийшов до тями, то стало зрозуміло, що він не може ходити та не впізнає рідних.

12-річний хлопчик зможе повернутися до нормального життя

Щоб подарувати дитині нормальне життя та виправити наслідки біди, скоєної росіянами, дитину відправили до Львова, у лікарню Святого Миколая Першого медоб’єднання міста. Уже там команда спеціалістів відділення нейрохірургії на чолі із Михайлом Ловгою стабілізувала його стан та провела складну операцію на черепі.

Отвір у черепі, утворений уламком ракети, довелося закрити пластиною. Вона повинна була повторювати кісткові структури черепа та захищати мозок від ушкоджень, тож виготовляли її індивідуально під дитину. Зробити це вдалося завдяки програмі Global Surgical and Medical Support Group, яку підтримує Центр нейрохірургії львівської дитячої лікарні.

Успішно встановити ж її вдалося у співпраці із нейрохірургом з Каліфорнії Майклом Шейнбергом.

Як повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова, завдяки кропіткій роботі фахівців з реабілітації дитина зараз знову вчиться ходити. Також до 12-річного Стаса поступово починає повертатися пам’ять, тож, за прогнозами лікарів, вже зовсім скоро він зможе відновити навчання у школі.

Зараз лікування та реабілітація Стаса відбувається в межах Unbroken Ukraine – Національного реабілітаційного центру "Незламні" на базі Першого медоб’єднання Львова. Цей центр не лише рятує українців, а й займається протезуванням та реабілітацією.

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