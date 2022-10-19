Центр громадського здоров'я МОЗ України розробив посібник для медиків. Там запевняю, що насамперед, сімейний лікар має бути психологом.

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Як розмовляти з пацієнтами про вакцинацію: поради для лікарів

Пацієнти можуть не вакцинуватися з різних причин: почули різні негативні плітки про побічні ефекти, недостатньо проінформовані про дію вакцини чи то просто мають страх.

Та які б не були причини, лікар повинен прислухатися до пацієнта та доносити йому правдиву інформацію.

Психологи виокремлюють чотири принципи ефективної комунікації для лікарів:

Підготовка до розмови, володіння останніми даними з теми розмови.

Уважно слухати та поважати пацієнта. Лікар не повинен засуджувати та давати оцінки щодо переживань пацієнта. Також слід спокійно відповідати на запитання.

Заохочувати пацієнта до ухвалення рішень за допомогою ефективних повідомлень: надати йому інформацію, на основі якої він зможе ухвалити позитивне рішення щодо вакцинації.

Варто запланувати подальші зустрічі з пацієнтом. Цей план може включати складання графіку вакцинацій.

Інформований пацієнт готовий до вакцинації

Чим більше проінформований пацієнт щодо щеплення, ти більша ймовірність, що він готовий ухвалити позитивне рішення.

Алгоритм дій та приклади розмови з пацієнтами, які сумніваються чи проти вакцинації, наведені в посібниках, які можна безоплатно завантажити в Спільнотеці від UNICEF.

У посібнику "Вакцинація від COVID-19: принципи ефективної комунікації з пацієнтами" лікар може дізнатися про основні страхи пацієнтів перед щепленням та знайти відповіді на найпоширеніші запитання. Також там містяться поради щодо того, як переконати скептиків.

Також у МОЗ дали поради лікарям щодо комунікації про одну з найнебезпечніших дитячих хвороб – поліомієліт. Їх можна переглянути у посібнику "Вакцинуємося від поліомієліту: принципи ефективної комунікації з батьками". У цьому документі йдеться про те, як заохотити людей зробити щеплення проти поліомієліту своїм дітям.

В Україні зменшилася кількість хворих на коронавірус

Нещодавно Ігор Кузін розповів, що кількість хворих на коронавірус зменшилась. Така ситуація спостерігається вже другий тиждень поспіль.

За його словами, кількість хворих за останній тиждень зменшилася майже на 37% менше. Минулого тижня у лікарні доправили 4 700 осіб з COVID-19, а позаминулого – 6 100 людей.

До речі. 12 жовтня у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні перевірятимуть стічні води на коронавірус. Це потрібно для того, щоб кількісно оцінити та зрозуміти його загальну присутність у популяції.

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