Тож Олена Зеленська закликає знайти сили подбати про психічне здоров'я. Вона поділилася порадами від зірок, які взяли участь у проєкті "Скажи чесно – як ти?".

Важливо Як допомогти дитині у тривожній ситуації

Поради від Олени Зеленської та зірок

Перша леді закликає знайти кілька хвилин на день для уваги до себе. Це, зазначає вона, значно зміцнить ваше психічне здоров’я. Також вона порекомендувала:

струсити з себе негатив,

розслабитися через напруження,

відчути власне серцебиття.

У відео, які опублікувала Олена Зеленська, своїми способами подолати стрес діляться й українські зірки. Так, Злата Огнєвич знаходить психологічну допомогу у тому, щоб не тримати біль у собі. Його співачка трансформує у творчість. Олександра Заріцька рекомендує поплакати, якщо цього вимагає ваш стан, та не соромитися цих своїх емоцій.

Актор та телеведучий Юрій Горбунов сили триматися знаходить у тому, що завжди згадує про відповідальність за сім'ю та дітей зокрема.

Рекомендації від проєкту "Скажи чесно – як ти?"

У проєкті психологічної допомоги порекомендували декілька прийомів для захисту від стресу. Так, наприклад, за одним з них ви можете:

Затиснути кулаки, почекати 7–10 секунд, після чого розслабити їх на секунд 15–20.

Далі напружити усе тіло на кілька секунд і знову розслабся. Якщо після цього залишилися напруженими якісь м'язи – попрацюйте саме над ними.

Після цього уявіть "теплу хвилю релаксу", яка розливається по тілу.

Також на проєкті рекомендують у відчутті стресу схрестити долоні, зачепившись великими пальцями так, щоб вони нагадували метелика. Після цього їх варто притиснути до грудей та по черзі ритмічно простукати себе по ключицям. Через внутрішні вібрації ви почуєте звуки, ніби гучне серцебиття, і це заспокоюватиме. Тож продовжуйте вправу, поки не вирівняється дихання.



Складіть для вправи руки у формі метелика / Скриншот з відео

Ще одним способом захиститися від стресу може бути невеличка руханка. Так, рекомендують підняти одну ногу та потрусити нею, ніби ви намагаєтеся щось з себе струсити. При цьому її потрібно максимально розслабити. Далі – повторіть те саме й з іншими кінцівками. Під час виконання уявіть, що ви струшуєте увесь накопичений негатив.

Що відомо про проєкт "Скажи чесно – як ти?"

Проєкт стартував у День ментального здоров’я 10 жовтня 2022 року за підтримки першої леді Олени Зеленської. Інформаційна кампанія має на меті допомогти громадянам подолати стрес і тривожність.

Психологічна допомога українцям