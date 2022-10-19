Так что Елена Зеленская призывает найти силы позаботиться о психическом здоровье. Она поделилась советами от принявших участие в проекте "Скажи честно – как ты?".

Важно Как помочь ребенку в тревожной ситуации

Советы от Елены Зеленской и звезд

Первая леди призывает найти несколько минут в день для внимания к себе. Это, как отмечает она, значительно укрепит ваше психическое здоровье. Также она порекомендовала:

стряхнуть с себя негатив,

расслабиться с помощью напряжения,

почувствовать собственное сердцебиение.

В видео, которые опубликовала Елена Зеленской, своими способами преодолеть стресс делятся и украинские звезды. Так, Злата Огневич находит психологическую помощь для того, чтобы не держать боль в себе. Ее певица трансформирует в творчество. Александра Зарицкая рекомендует поплакать, если этого требует ваше состояние, и не стыдиться этих своих эмоций.

Актер и телеведущий Юрий Горбунов силы держаться находит в том, что всегда упоминает об ответственности за семью и детей в частности.

Рекомендации от проекта "Скажи честно – как ты?"

В проекте психологической помощи порекомендовали несколько приемов по защите от стресса. Так, например, по одному из них вы можете:

Зажать кулаки, подождать 7–10 секунд, после чего расслабить их на 15–20 секунд.

Дальше напрячь все тело на несколько секунд и снова расслабься. Если после этого остались напряженными какие-то мышцы – поработайте над ними.

После этого представьте "теплую волну релакса", разливающуюся по телу.

Также на проекте рекомендуют в ощущении стресса скрестить ладони, зацепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. После этого их следует прижать к груди и поочередно ритмично простучать себя по ключицам. Через внутренние вибрации вы услышите звуки, как громкое сердцебиение, и это будет успокаивать. Продолжайте упражнение, пока не выровняется дыхание.



Сложите для упражнения руки в форме бабочки / Скриншот с видео

Еще одним способом защититься от стресса может быть небольшая зарядка. Да, рекомендуют поднять одну ногу и потрясти ею, будто вы пытаетесь что-то с себя стряхнуть. При этом его нужно максимально расслабить. Далее – повторите то же самое и с другими конечностями. Во время выполнения представьте, что вы стряхиваете весь накопленный негатив.

Что известно о проекте "Скажи честно – как ты?"

Проект стартовал в День ментального здоровья 10 октября 2022 при поддержке первой леди Елены Зеленской. Цель информационной кампании поможет гражданам преодолеть стресс и тревожность.

Психологическая помощь украинцам