Центр общественного здоровья Минздрава Украины разработал пособие для медиков. Там уверяют, что прежде всего семейный врач должен быть психологом.
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Как разговаривать с пациентами о вакцинации: советы для врачей
Пациенты могут не вакцинироваться по разным причинам: услышали разные негативные сплетни о побочных эффектах, недостаточно проинформированы о действии вакцины или просто страх.
Но какие бы ни были причины, врач должен прислушиваться к пациенту и доносить ему правдивую информацию.
Психологи выделяют четыре принципа эффективной коммуникации для врачей:
- Подготовка к разговору, владение последними данными по теме разговора.
- Внимательно слушать и уважать пациента. Врач не должен осуждать и давать оценки переживаниям пациента. Также следует спокойно отвечать на вопросы.
- Поощрять пациента к принятию решений посредством эффективных сообщений: предоставить ему информацию, на основе которой он сможет принять положительное решение по вакцинации.
- Следует запланировать дальнейшие встречи с пациентом. Этот план может включать составление графика вакцинаций.
Информированный пациент готов к вакцинации
Чем больше проинформирован пациент о прививках, тем больше вероятность, что он готов принять положительное решение.
Алгоритм действий и примеры беседы с пациентами, сомневающимися или против вакцинации, приведены в руководствах, которые можно бесплатно загрузить в Спильнотеке от UNICEF.
В руководстве "Вакцинация от COVID-19: принципы эффективной коммуникации с пациентами" врач может узнать об основных страхах пациентов перед прививкой и найти ответы на самые распространенные вопросы. Также там содержатся советы по поводу того, как убедить скептиков.
Также в Минздраве дали советы врачам о коммуникации об одной из самых опасных детских болезней – полиомиелите. Их можно просмотреть в руководстве "Вакцинируемся от полиомиелита: принципы эффективной коммуникации с родителями". В этом документе говорится о том, как поощрить людей привиться против полиомиелита своим детям.
В Украине уменьшилось количество больных коронавирусом
- Недавно Игорь Кузин рассказал, что количество больных коронавирусом уменьшилось. Такая ситуация наблюдается уже вторую неделю подряд.
- По его словам, количество заболевших за последнюю неделю уменьшилось почти на 37% меньше. На прошлой неделе в больницы доставили 4 700 человек из COVID-19, а на прошлой – 6 100 человек.
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