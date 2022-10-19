Центр общественного здоровья Минздрава Украины разработал пособие для медиков. Там уверяют, что прежде всего семейный врач должен быть психологом.

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Как разговаривать с пациентами о вакцинации: советы для врачей

Пациенты могут не вакцинироваться по разным причинам: услышали разные негативные сплетни о побочных эффектах, недостаточно проинформированы о действии вакцины или просто страх.

Но какие бы ни были причины, врач должен прислушиваться к пациенту и доносить ему правдивую информацию.

Психологи выделяют четыре принципа эффективной коммуникации для врачей:

Подготовка к разговору, владение последними данными по теме разговора.

Внимательно слушать и уважать пациента. Врач не должен осуждать и давать оценки переживаниям пациента. Также следует спокойно отвечать на вопросы.

Поощрять пациента к принятию решений посредством эффективных сообщений: предоставить ему информацию, на основе которой он сможет принять положительное решение по вакцинации.

Следует запланировать дальнейшие встречи с пациентом. Этот план может включать составление графика вакцинаций.

Информированный пациент готов к вакцинации

Чем больше проинформирован пациент о прививках, тем больше вероятность, что он готов принять положительное решение.

Алгоритм действий и примеры беседы с пациентами, сомневающимися или против вакцинации, приведены в руководствах, которые можно бесплатно загрузить в Спильнотеке от UNICEF.

В руководстве "Вакцинация от COVID-19: принципы эффективной коммуникации с пациентами" врач может узнать об основных страхах пациентов перед прививкой и найти ответы на самые распространенные вопросы. Также там содержатся советы по поводу того, как убедить скептиков.

Также в Минздраве дали советы врачам о коммуникации об одной из самых опасных детских болезней – полиомиелите. Их можно просмотреть в руководстве "Вакцинируемся от полиомиелита: принципы эффективной коммуникации с родителями". В этом документе говорится о том, как поощрить людей привиться против полиомиелита своим детям.

В Украине уменьшилось количество больных коронавирусом

Недавно Игорь Кузин рассказал, что количество больных коронавирусом уменьшилось. Такая ситуация наблюдается уже вторую неделю подряд.

По его словам, количество заболевших за последнюю неделю уменьшилось почти на 37% меньше. На прошлой неделе в больницы доставили 4 700 человек из COVID-19, а на прошлой – 6 100 человек.

Кстати говоря. 12 октября в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине будут проверяться сточные воды на коронавирус. Это необходимо для того, чтобы количественно оценить и понять его общее присутствие в популяции.

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