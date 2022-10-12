Исследование сточных вод в Украине

Подобные мероприятия проведут в Кировоградской, Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Там уже определили 17 точек отбора сточных вод.

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Для проведения таких исследований закупили тест-системы и материалы для лабораторных исследований во Львовском и Днепропетровском центрах по контролю и профилактике болезней.

Для чего проводят такие исследования

Исследование сточных вод на наличие SARS-CoV-2 – способ количественно оценить и понять его общее присутствие в популяции. К примеру, такие исследования уже проводят группы специалистов в Нидерландах, Австралии, США, Франции, Италии, Австрии.

– отметили в Минздраве.

Опыт этих стран показал, что существует связь между концентрацией вируса в сточных водах и уровнем заражения коронавирусом в соответствующей местности. Потому что COVID-19 находится в биологических выделениях человека в независимости от тяжести симптомов. Коронавирус можно обнаружить в стуле человека в течение нескольких часов после инфицирования.

"Благодаря оценке вирусной нагрузки SARS-CoV-2 в сточных водах можно увидеть реальную картину распространения коронавирусной инфекции в регионе исследования, включая бессимптомных носителей и тех, кто не обратился к врачу", – пояснили в Минздраве.

А такие исследования позволят прогнозировать ситуацию с распространением вируса на несколько недель вперед. Проект стартовал 7 октября и продлится до конца этого года.

Отметим, что в течение прошлой недели – с 3 по 9 октября – в Украине зафиксировали 36 413 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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