Исследование сточных вод в Украине
Подобные мероприятия проведут в Кировоградской, Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Там уже определили 17 точек отбора сточных вод.
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Для проведения таких исследований закупили тест-системы и материалы для лабораторных исследований во Львовском и Днепропетровском центрах по контролю и профилактике болезней.
Для чего проводят такие исследования
Исследование сточных вод на наличие SARS-CoV-2 – способ количественно оценить и понять его общее присутствие в популяции. К примеру, такие исследования уже проводят группы специалистов в Нидерландах, Австралии, США, Франции, Италии, Австрии.
– отметили в Минздраве.
Опыт этих стран показал, что существует связь между концентрацией вируса в сточных водах и уровнем заражения коронавирусом в соответствующей местности. Потому что COVID-19 находится в биологических выделениях человека в независимости от тяжести симптомов. Коронавирус можно обнаружить в стуле человека в течение нескольких часов после инфицирования.
"Благодаря оценке вирусной нагрузки SARS-CoV-2 в сточных водах можно увидеть реальную картину распространения коронавирусной инфекции в регионе исследования, включая бессимптомных носителей и тех, кто не обратился к врачу", – пояснили в Минздраве.
А такие исследования позволят прогнозировать ситуацию с распространением вируса на несколько недель вперед. Проект стартовал 7 октября и продлится до конца этого года.
Отметим, что в течение прошлой недели – с 3 по 9 октября – в Украине зафиксировали 36 413 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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