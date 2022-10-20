Одним из последствий попадания во взрывную волну является закрытая черепно-мозговая травма. Эксперты отмечают, что существуют отличия от такого же повреждения, но полученного в результате удара, спортивных травм или дорожно-транспортного происшествия.

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Симптомы и медицинская помощь при контузии

Сотрясение головного мозга или легкая черепно-мозговая травма вследствие взрывной волны – это отдельное травматичное воздействие на головной мозг, к которому может добавиться поражение слухового и вестибулярного аппарата.

Симптомы контузии:

дезориентированность;

потеря сознания на короткие сроки: от нескольких секунд до 30 минут;

тошнота и рвота;

сильная головная боль;

проблемы со слухом и зрением;

ухудшение памяти или амнезия;

изменение психоэмоционального состояния.

В случае наличия хотя бы нескольких симптомов следует обратиться за медицинской помощью.

Первая домедицинская помощь при контузии: что делать

Если пострадавший упал в обморок – необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей методом выведения нижней челюсти. Но старайтесь ограничить движения в шейном отделе позвоночника. У человека тоже может быть рвота. Крайне необходимо обеспечить свободное дыхание, поскольку есть риск аспирации рвотными массами.

Попытайтесь очистить полость рта от посторонних предметов, которые могли попасть туда во время взрыва и мешают проходимости дыхательных путей.

Освободите грудь и шею от одежды, если она сжимает и мешает пострадавшему свободно дышать.

Если пострадавший не дышит, приступите к базовым реанимационным мерам до приезда медиков: нажатия на грудную клетку и, по возможности, искусственную вентиляцию в соотношении 30:2.

Пациент должен строго соблюдать рекомендации врача

Эксперты отмечают, что сотрясение мозга от взрывной волны не смертельно. Если пациент следует рекомендациям врача, то восстановление будет быстрым. Однако если пострадавший будет пренебрегать советами медиков, то сотрясение головного мозга может иметь отдаленные последствия, проявляющееся в виде посткомоционального синдрома.

При его наличии человек может долгое время ощущать слабость, головные боли, резкие перепады настроения. К этому присоединяются проблемы со слухом, координацией, нарушениями памяти, снижением концентрации и т.д. Лечится посткомоциональный синдром под наблюдением медиков.

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