В момент прилета ночью 12-летний мальчик Стас спал. Это произошло в Грушувахе Харьковской области в июне.

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Ребенок впал в кому

В результате попадания ракеты ее обломок попал парню в голову. Уже едва живого из-под завалов его доставали отец и спасатели, после чего оперативно направили в больницу в Харьков.

Уже там врачи констатировали, что у ребенка тяжелая черепно-мозговая травма с дефектом лобной кости длиной 8 см. Такое травматичное повреждение нуждалось в неотложной помощи, поэтому мальчику сразу же провели операцию на головном мозге.

Однако состояние Стаса было сверхтяжелым. Попавшего на неделю в кому парня ждала реанимация. А когда он очнулся, стало ясно, что он не может ходить и не узнает родных.

12-летний мальчик сможет вернуться к нормальной жизни

Чтобы подарить ребенку нормальную жизнь и исправить последствия беды, совершённой россиянами, ребенка отправили во Львов, в больницу Святого Николая Первого медобъединения города. Там команда специалистов отделения нейрохирургии во главе с Михаилом Ловгой стабилизировала его состояние и провела сложную операцию на черепе.

Отверстие в черепе, образованное обломком ракеты, пришлось закрыть пластиной. Она должна была повторять костные структуры черепа и защищать мозг от повреждений, поэтому изготовляли его индивидуально под ребенка. Сделать это удалось благодаря программе Global Surgical and Medical Support Group, поддерживаемой Центр нейрохирургии львовской детской больницы.

Успешно установить ее удалось в сотрудничестве с нейрохирургом из Калифорнии Майклом Шейнбергом.

Как сообщили в Первом медицинском объединении Львова, благодаря кропотливой работе специалистов по реабилитации ребенок сейчас снова учится ходить. Также к 12-летнему Стасу постепенно начинает возвращаться память, поэтому, по прогнозам врачей, уже совсем скоро он сможет возобновить обучение в школе.

Сейчас лечение и реабилитация Стаса проходит в рамках Unbroken Ukraine – Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" на базе Первого медобъединения Львова. Этот центр не только спасает украинцев, но занимается протезированием и реабилитацией.

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