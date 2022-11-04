Як допомогти людям, які вдавилися
Якщо дихальні шляхи частково заблоковані і людина може говорити, кашляти і дихати – нічого не робіть і не бийте по спині, просто дайте відкашлятися.
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Якщо ж людина не може говорити, кашляти і дихати – без сторонньої допомоги вона знепритомніє. Ось тепер треба вдарити йому по спині (стосується дорослих та дітей після одного року).
- Встаньте позаду та трохи збоку від людини і підтримуйте її груди однією рукою. Нахиліть людину вперед, щоб те, що блокує її дихальні шляхи, вийшло з рота, а не опустилося нижче.
- Нанесіть до п'яти різких ударів між лопатками основою долоні.
- Якщо людина, як і раніше, не дихає – зробіть до п'яти поштовхів у живіт (тільки не робіть так з дітьми до року і вагітними жінками). Встаньте позаду, обхопіть її руками за талію та нахиліть уперед. Стисніть кулак і помістіть його трохи вище за пупок потерпілого, а другою рукою обхопіть кулак. Різко натисніть усередину та вгору, повторіть так до п'яти разів. Це називається прийомом Геймліха.
Якщо дихальні шляхи людини, як і раніше, заблоковані після ударів по спині та поштовхів у живіт, зателефонуйте в швидку та скажіть оператору, що людина задихається, і продовжуйте цикли з п'яти ударів по спині та п'яти поштовхів у живіт, доки не прибуде допомога.
Як допомогти немовлятам, які вдавилися
- Зателефонуйте у швидку допомогу.
- Покладіть дитину обличчям вниз на своє передпліччя, щоб її голова була нижче за тулуб. Передпліччям можна спирати на стегно.
- М'яко, але сильно вдарте дитину п'ять разів посередині спини основою долоні.
- Якщо дихальні шляхи, як і раніше, заблоковані, переверніть немовля обличчям вгору на своєму передпліччі.
- Двома пальцями зробіть п'ять м'яких, але сильних натискань на грудну клітку. Помістіть вказівний і середній палець трохи нижче лінії сосків і продавіть ними грудну клітину приблизно на 1/3 її глибини – це від 2,5 до 4 см. Потрібно зробити до п'яти натискань.
- Чергуйте удари по спині та натискання на грудну клітку, доки дитина не почне дихати. Якщо він знепритомнів – починайте серцево-легеневу реанімацію.
Прийом Геймліха: відеоінструкція