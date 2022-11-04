Як допомогти людям, які вдавилися

Якщо дихальні шляхи частково заблоковані і людина може говорити, кашляти і дихати – нічого не робіть і не бийте по спині, просто дайте відкашлятися.

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Якщо ж людина не може говорити, кашляти і дихати – без сторонньої допомоги вона знепритомніє. Ось тепер треба вдарити йому по спині (стосується дорослих та дітей після одного року).

Встаньте позаду та трохи збоку від людини і підтримуйте її груди однією рукою. Нахиліть людину вперед, щоб те, що блокує її дихальні шляхи, вийшло з рота, а не опустилося нижче.

Нанесіть до п'яти різких ударів між лопатками основою долоні.

Якщо людина, як і раніше, не дихає – зробіть до п'яти поштовхів у живіт (тільки не робіть так з дітьми до року і вагітними жінками). Встаньте позаду, обхопіть її руками за талію та нахиліть уперед. Стисніть кулак і помістіть його трохи вище за пупок потерпілого, а другою рукою обхопіть кулак. Різко натисніть усередину та вгору, повторіть так до п'яти разів. Це називається прийомом Геймліха.

Якщо дихальні шляхи людини, як і раніше, заблоковані після ударів по спині та поштовхів у живіт, зателефонуйте в швидку та скажіть оператору, що людина задихається, і продовжуйте цикли з п'яти ударів по спині та п'яти поштовхів у живіт, доки не прибуде допомога.

Як допомогти немовлятам, які вдавилися

Зателефонуйте у швидку допомогу.

Покладіть дитину обличчям вниз на своє передпліччя, щоб її голова була нижче за тулуб. Передпліччям можна спирати на стегно.

М'яко, але сильно вдарте дитину п'ять разів посередині спини основою долоні.

Якщо дихальні шляхи, як і раніше, заблоковані, переверніть немовля обличчям вгору на своєму передпліччі.

Двома пальцями зробіть п'ять м'яких, але сильних натискань на грудну клітку. Помістіть вказівний і середній палець трохи нижче лінії сосків і продавіть ними грудну клітину приблизно на 1/3 її глибини – це від 2,5 до 4 см. Потрібно зробити до п'яти натискань.

Чергуйте удари по спині та натискання на грудну клітку, доки дитина не почне дихати. Якщо він знепритомнів – починайте серцево-легеневу реанімацію.

Прийом Геймліха: відеоінструкція