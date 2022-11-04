Как помочь подавившимся людям
Если дыхательные пути частично заблокированы и человек может говорить, кашлять и дышать – ничего не делайте и не бейте по спине, просто откашляйтесь.
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Если же человек не может говорить, кашлять и дышать – без посторонней помощи он потеряет сознание. Вот теперь нужно ударить ему по спине (касается взрослых и детей после одного года).
- Встаньте сзади и сбоку от человека и поддерживайте его грудь одной рукой. Наклоните человека вперед, чтобы то, что блокирует его дыхательные пути, вышло изо рта, а не опустилось ниже.
- Нанесите до пяти резких ударов между лопатками основанием ладони.
- Если человек по-прежнему не дышит – сделайте до пяти толчков в живот (только не поступайте так с детьми до года и беременными женщинами). Встаньте сзади, обхватите ее руками за талию и наклоните вперед. Сожмите кулак и поместите его чуть выше пупка потерпевшего, а второй рукой обхватите кулак. Резко нажмите внутрь и вверх, повторите до пяти раз. Это называется приемом Геймлиха.
Если дыхательные пути человека по-прежнему заблокированы после ударов по спине и толчков в живот, позвоните в скорую и скажите оператору, что человек задыхается, и продолжайте циклы с пяти ударов по спине и пяти толчков в живот, пока не прибудет помощь.
Как помочь удавившимся младенцам
- Позвоните в скорую помощь.
- Положите ребенка лицом вниз на свое предплечье, чтобы его голова была ниже туловища. Предплечьем можно опирать на бедро.
- Мягко, но сильно ударьте ребенка пять раз посередине спины основанием ладони.
- Если дыхательные пути по-прежнему заблокированы, переверните младенца лицом вверх на своем предплечье.
- Двумя пальцами сделайте пять мягких, но сильных нажатий на грудную клетку. Поместите указательный и средний палец чуть ниже линии сосков и продавите ими грудную клетку примерно на 1/3 ее глубины – от 2,5 до 4 см. Нужно сделать до пяти нажатий.
- Чередуйте удары по спине и нажатие на грудную клетку, пока ребенок не начнет дышать. Если он потерял сознание – начинайте сердечно-легочную реанимацию.