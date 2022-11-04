Как помочь подавившимся людям

Если дыхательные пути частично заблокированы и человек может говорить, кашлять и дышать – ничего не делайте и не бейте по спине, просто откашляйтесь.

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Если же человек не может говорить, кашлять и дышать – без посторонней помощи он потеряет сознание. Вот теперь нужно ударить ему по спине (касается взрослых и детей после одного года).

Встаньте сзади и сбоку от человека и поддерживайте его грудь одной рукой. Наклоните человека вперед, чтобы то, что блокирует его дыхательные пути, вышло изо рта, а не опустилось ниже.

Нанесите до пяти резких ударов между лопатками основанием ладони.

Если человек по-прежнему не дышит – сделайте до пяти толчков в живот (только не поступайте так с детьми до года и беременными женщинами). Встаньте сзади, обхватите ее руками за талию и наклоните вперед. Сожмите кулак и поместите его чуть выше пупка потерпевшего, а второй рукой обхватите кулак. Резко нажмите внутрь и вверх, повторите до пяти раз. Это называется приемом Геймлиха.

Если дыхательные пути человека по-прежнему заблокированы после ударов по спине и толчков в живот, позвоните в скорую и скажите оператору, что человек задыхается, и продолжайте циклы с пяти ударов по спине и пяти толчков в живот, пока не прибудет помощь.

Как помочь удавившимся младенцам

Позвоните в скорую помощь.

Положите ребенка лицом вниз на свое предплечье, чтобы его голова была ниже туловища. Предплечьем можно опирать на бедро.

Мягко, но сильно ударьте ребенка пять раз посередине спины основанием ладони.

Если дыхательные пути по-прежнему заблокированы, переверните младенца лицом вверх на своем предплечье.

Двумя пальцами сделайте пять мягких, но сильных нажатий на грудную клетку. Поместите указательный и средний палец чуть ниже линии сосков и продавите ими грудную клетку примерно на 1/3 ее глубины – от 2,5 до 4 см. Нужно сделать до пяти нажатий.

Чередуйте удары по спине и нажатие на грудную клетку, пока ребенок не начнет дышать. Если он потерял сознание – начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Прием Геймлиха: видеоинструкция