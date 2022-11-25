Що означають еротичні сни

Деякі люди турбуються і не розуміють, як трактувати сни про секс. Багато сновидінь, у тому числі еротичні, можуть викликати інтерес чи приносити задоволення в процесі, а після пробудження – змушувати нас відчувати незручність, сором чи провину. Особливо якщо сняться непривабливі для нас люди чи обставини.

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Зрада

Так, одним із найпоширеніших сексуальних сценаріїв уві сні вважається зрада : особливо часто такі сни бачать люди, які досить сильно ревнують свого партнера, причому іноді уві сні дізнаються про адюльтера або зраджують самі. Причому чим більше людина задоволена відносинами, в яких вона перебуває, тим частіше вона бачить в еротичних снах саме свого партнера. Але якщо вам іноді сниться хтось інший, це ще не привід для занепокоєння.

З колишнім партнером

Нерідко у снах відбувається секс із колишнім партнером. Це зовсім не означає, що вас не влаштовують нинішні стосунки. Часом нам справді чогось не вистачає: спільного проведення часу з новим партнером чи задоволення наших сексуальних потреб.

Але найчастіше підсвідомість просто переживає приємний досвід або намагається натякнути нам на те, які події було б чудово включити в нові відносини, щоб їх покращити (особливо якщо сняться ласки, обійми та поцілунки), а ця штучна зрада допомагає "випустити пар".

Іноді нам дійсно хочеться розслабитися, стати вільними або пошукати пригод, які відображаються в еротичних снах. У цьому випадку колишні партнери чи груповий секс – це просто образи, приємні переживання. І зовсім не важливо, з ким саме уві сні відбувається секс.

З близькими людьми

Іноді ми хочемо подбати про себе або бачимо в образі іншої людини якості, які хотіли б мати самі, і немов переймаємо їх через секс. На це можуть вказувати сни про мастурбацію, секс із близькими друзями чи родичами.

З начальником

Також є дані про те, що сни про секс з начальником, викладачем, ментором або будь-якою іншою фігурою, яка має над вами владу, свідчить про бажання отримати їхнє схвалення. Або, навпаки, хочеться більше влади та визначеності. Але нерідко це сигнал про те, що ви часто думаєте про свою роботу або навчання.

У будь-якому випадку найкраще ставитися до еротичних снів із цікавістю: їх можна записувати та аналізувати, щоб розібратися в собі та розкрити свою сексуальність. Але важливо враховувати, що сни ми не контролюємо, тому конкретні сновидіння практично неможливо свідомо викликати.