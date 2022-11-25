Что означают эротические сны

Некоторые люди беспокоятся и не понимают, как трактовать сны о сексе. Многие сновидения, в том числе эротические, могут вызвать интерес или доставлять удовольствие в процессе, а после пробуждения – заставлять нас испытывать неудобство, стыд или вину. Особенно, если снятся непривлекательные для нас люди или обстоятельства.

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Измена

Так, одним из самых распространенных сексуальных сценариев во сне считается измена: особенно часто такие сны видят люди, которые достаточно сильно ревнуют своего партнера, причем иногда во сне узнают об адюльтере или изменяют сами. Причем чем больше человек доволен отношениями, в которых он находится, тем чаще он видит в эротических снах именно своего партнера. Но если вам иногда снится кто-то другой, это еще не повод для беспокойства.

С бывшим партнером

Нередко во сне происходит секс с бывшим партнером. Это совсем не значит, что вас не устраивают нынешние отношения. Порой нам действительно чего-то не хватает: совместного времяпрепровождения с новым партнером или удовлетворения наших сексуальных потребностей.

Но чаще подсознание просто переживает приятный опыт или пытается намекнуть нам на то, какие события было бы прекрасно включить в новые отношения, чтобы их улучшить (особенно если снятся ласки, объятия и поцелуи), а эта искусственная измена помогает "выпустить пар".

Иногда нам действительно хочется расслабиться, стать свободными или поискать приключений, отражающихся в эротических снах. В этом случае бывшие партнеры или групповой секс – просто образы, приятные переживания. И совсем не важно, с кем именно во сне происходит секс.

С близкими людьми

Иногда мы хотим позаботиться о себе или видим в образе другого человека качества, которые хотели бы иметь сами, и словно перенимаем их через секс. На это могут указывать сны о мастурбации, сексе с близкими друзьями или родственниками.

С начальником

Также есть данные, что сны о сексе с начальником, преподавателем, ментором или любой другой фигурой, имеющей над вами власть, свидетельствует о желании получить их одобрение. Или, напротив, хочется больше власти и определенности. Но нередко это сигнал, что вы часто думаете о своей работе или обучении.

В любом случае лучше относиться к эротическим снам с интересом: их можно записывать и анализировать, чтобы разобраться в себе и раскрыть свою сексуальность. Но важно учитывать, что сны мы не контролируем, поэтому конкретные сновидения практически невозможно сознательно вызвать.