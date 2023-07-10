Немає підтверджених даних про те, що поєднання продуктів погано впливають на здоров'я. Але є поєднання, які впливають на нього добре. Наприклад, деякі корисні речовини засвоюються лише за певних умов, і тоді поєднання продуктів може допомогти.
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Теорія про поєднання продуктів
Теорія несумісності продуктів має різні варіації, але в основі зазвичай лежать такі принципи:
- не можна їсти білкові продукти разом з крохмалистими – ні картоплі з м'ясом;
- не можна їсти кілька різних білків разом – ні яєчні з беконом;
- фрукти потрібно їсти окремо від решти їжі – ні качці з яблуками;
- молочні продукти потрібно їсти окремо – ні сиру з фруктами;
- не можна запивати водою їжу.
Вперше схожі принципи зустрічаються в аюрведі – давній індійській системі знання здоров'я. Відповідно до неї продукти поділяються на групи за смаком, енергією та впливом на травлення. Якщо поєднувати продукти з різних груп, це може призводити до вироблення токсинів, порушення травлення та алергії – так вважають послідовники аюрведи. Але це не так.
Проблеми з травленням
Інша можлива причина, через яку не можна змішувати деякі продукти, — проблеми зі шлунком. Сюди відносяться оселедці з молоком, квасоля з капустою та інші дивовижні поєднання.
Немає наукових даних, які б підтверджували, що якесь поєднання продуктів викликають більше проблем зі шлунком, ніж інші. Основні причини розладу шлунка з боку їжі – це харчове отруєння та харчова нестерпність. Харчове отруєння відбувається, коли їжа зіпсована, недостатньо приготовлена або її торкались брудними руками.
Харчова непереносимість – індивідуальна реакція на певні продукти. Тобто, якщо у людини непереносимість лактози, їй стане погано від оселедця з молоком, щоправда, без оселедця теж. Якщо квасоля з капустою стояли тиждень, від них теж, швидше за все, буде пронос. В інших випадках ці страви цілком можна їсти разом.
Іноді уявлення про непоєднуваність якихось продуктів засноване лише на традиції. Це можуть бути традиції сім'ї, де ніколи не їдять риби з макаронами. Ще можуть впливати кулінарні традиції країни: поєднання, які звичні в азіатських регіонах, здаються європейцям неможливими. Вони навіть можуть викликати блювотний рефлекс, але це не означає, що їх не переносить шлунок – вони просто неприємні.