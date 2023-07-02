Ну і звісно, білок дуже важливий для гарного здоров'я та самопочуття. Якщо у вас переважно сидячий спосіб життя, вам точно рекомендовано вживати білкові продукти на сніданок.

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Білок не лише дозволить відчувати ситість до обіду, але також допоможе вам наростити м'язи та посприяє здоровому фізичному відновленню, якщо ви любите ранкові тренування.

Чому білок такий корисний

Актуальні дослідження:

Вчені провели дослідження за участі молодих жінок і виявили, що ті, хто снідав стравами з високим вмістом білка, рідше перекушували пізно ввечері.

Інше дослідження за участю людей, які мали зайву вагу чи ожирінням показало, що додавання білка під час першого прийому їжі запобігає набору жиру в організмі.

5 варіантів білкового сніданку

Насіння льону – білок на 30 грамів: 4,7 грама

Насіння льону легко "вписати" до ранкових страв. Це може бути йогурт, смузі, вівсяна каша та пластівців. Дієтологи переконують, що насіння льону є "чудовим джерелом білка, клітковини та омега-3 жирних кислот".

Яйця – білок на 1 велике яйце: 6,3 грама

Яйця – один із найбільш вдалих варіантів для сніданку з високим вмістом білка. Доступна ціна, легкість у приготуванні і можливість варіювати подачу: варене, смажене яйце, омлет, скрембл чи соус на основі яєць.

Ба більше, яйця мають універсальний смак, що добре поєднується практично з будь-яким продуктом.

Увага. В омлеті з двох яєць міститься 12 грамів білка. Яєчний білок класифікують "повноцінним", тобто таким, що містить усі незамінні амінокислоти, які ваш організм повинен отримувати з їжі.

Як бути з холестерином в яйцях? Дослідження про вплив яєць на здоров'я серця постійно розвиваються. Якщо у вас високий рівень холестерину, порадьтеся зі своїм лікарем про те, як часто можна їх їсти саме вам, і спробуйте поєднувати їх із багатими на клітковину продуктами з високим вмістом поживних речовин, такими як листова зелень, тости з цільної пшениці або свіжі фрукти.

Сир – білки на 1/2 склянки сиру 1% жирності: 14 грамів

Усі молочні продукти містять білок, але якщо розглядати у цьому контексті саме сири, то вміст білка буде різним для різного виду сиру.

Завдяки високому відношенню казеїну до сироватки (два різних типи тваринних білків) сир є джерелом протеїну. Деякі бренди сиру мають близько 10 грамів на порцію, але обирайте нежирні сири, які містять 15 грамів, лише 100 калорій на половину склянки.



Сирники прекрасний варіант білкового сніданку / Фото Unsplash

Вівсяна каша – білок на 1/4 склянки вівса: 6 грамів

Попри те, що білок асоціюють із продуктами тваринного походження, деякі зернові також містять багато цього мікроелемента.

Окрім великої кількості власного білка, овес може бути транспортним засобом для ще більшої кількості цього макросу зі смачних сумішей. Додайте горіхи, такі як мигдаль або волоські, а також йогурт, і отримаєте чудовий сніданок, сповнений корисного білка.

Кіноа – білок на 1 склянку вареної кіноа: 8,1 грама

Це зерно є ідеальним доповненням до вашого ранкового прийому їжі, адже воно містить багато білка, клітковини, фолієвої кислоти, міді, заліза та цинку. А м'який горіховий смак ідеально підходить для того, що поєднувати кіноа із іншими продуктами.

Наприклад, якщо варити зерна кіноа на молоці з додаванням кориці, сніданок буде схожий на вівсяні пластівці на смак, а користі і поживності буде значно більтше.