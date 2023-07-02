Ну и, конечно, белок очень важен для хорошего здоровья и самочувствия. Если у вас преимущественно сидячий образ жизни, вам рекомендуется употреблять белковые продукты на завтрак.

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Белок не только позволит ощущать сытость до обеда, но также поможет вам нарастить мышцы и поспособствует здоровому физическому восстановлению, если вы любите утренние тренировки.

Почему белок так полезен

Актуальные исследования:

Ученые провели исследования с участием молодых женщин и обнаружили, что те, кто завтракал блюдами с высоким содержанием белка, реже перекусывали поздно вечером.

Другое исследование с участием людей с лишним весом или ожирением показало, что добавление белка во время первого приема пищи предотвращает набор жира в организме.

5 вариантов белкового завтрака

Семена льна – белок на 30 граммов: 4,7 г

Семена льна легко "вписать" в утренние блюда. Это может быть йогурт, смузи, овсяная каша и хлопья. Диетологи убеждают, что семена льна являются "прекрасным источником белка, клетчатки и омега-3 жирных кислот".

Яйца – белок на 1 большое яйцо: 6,3 г

Яйца – один из самых удачных вариантов для завтрака с высоким содержанием белка. Доступная цена, легкость в приготовлении и возможность варьировать подачу: вареное жареное яйцо, омлет, скрембл или соус на основе яиц.

Более того, яйца имеют универсальный вкус, который хорошо сочетается практически с любым продуктом.

Внимание. В омлете из двух яиц содержится 12 г белка. Яичный белок классифицируют "полноценным", то есть содержащим все незаменимые аминокислоты, которые ваш организм должен получать из пищи.

Как быть с холестерином в яйцах? Исследования о влиянии яиц на здоровье сердца постоянно развиваются. Если у вас высокий уровень холестерина, посоветуйтесь со своим врачом о том, как часто можно их есть именно вам, и попробуйте сочетать их с богатыми клетчаткой продуктами с высоким содержанием питательных веществ, такими как листовая зелень, тосты из цельной пшеницы или свежие фрукты.

Сыр – белки на 1/2 стакана сыра 1% жирности: 14 граммов

Все молочные продукты содержат белок, но если рассматривать в этом контексте именно сыры, то содержание белка будет разным для разного вида сыра.

Благодаря высокому отношению казеина к сыворотке (два разных типа животных белков) творог является источником протеина. Некоторые бренды сыра имеют около 10 граммов на порцию, но выбирайте нежирные сыры, содержащие 15 граммов, всего 100 калорий на половину стакана.



Сырники прекрасный вариант белкового завтрака / Фото Unsplash

Овсяная каша – белок на 1/4 стакана овса: 6 граммов

Несмотря на то, что белок ассоциируется с продуктами животного происхождения, некоторые зерновые также содержат много этого микроэлемента.

Кроме большого количества собственного белка, овес может являться транспортным средством для еще большего количества этого макроса из вкусных смесей. Добавьте орехи, такие как миндаль или грецкие, а также йогурт, и получите отличный завтрак, полный полезного белка.

Киноа – белок на 1 стакан вареного киноа: 8,1 г

Это зерно является идеальным дополнением к вашему утреннему приему пищи, ведь оно содержит много белка, клетчатки, фолиевой кислоты, меди, железа и цинка. А мягкий ореховый вкус идеально подходит для того, что сочетать кино с другими продуктами.

Например, если варить зерна киноа на молоке с добавлением корицы, завтрак будет похож на овсяные хлопья по вкусу, а пользы и питательности будет значительно сильнее.