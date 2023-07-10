Нет подтвержденных данных о том, что соединение продуктов плохо влияют на здоровье. Но есть сочетания, влияющие на него хорошо. Например, некоторые полезные вещества усваиваются только при определенных условиях, и тогда соединение продуктов может помочь.

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Теория о сочетании продуктов

Теория несовместимости продуктов имеет разные вариации, но в основе обычно лежат следующие принципы:

нельзя есть белковые продукты вместе с крахмалистыми – нет картофеля с мясом;

нельзя есть несколько разных белков вместе – ни яичные с беконом;

фрукты нужно есть отдельно от остальной пищи – нет утке с яблоками;

молочные продукты нужно есть отдельно – нет сыра с фруктами;

нельзя запивать водой пищу.

Впервые схожие принципы встречаются в аюрведе – древней индийской системе знания здоровья. В соответствии с ней продукты делятся на группы по вкусу, энергии и влиянию на пищеварение. Если сочетать продукты из разных групп, это может приводить к выработке токсинов, нарушению пищеварения и аллергии – так считают последователи аюрведы. Но это не так.

Проблемы с пищеварением

Другая возможная причина, по которой нельзя смешивать некоторые продукты, – проблемы с желудком. Сюда относятся селедка с молоком, фасоль с капустой и другие удивительные сочетания.

Нет научных данных, подтверждающих, что какое-то сочетание продуктов вызывают больше проблем с желудком, чем другие. Основные причины расстройства желудка со стороны пищи – пищевое отравление и пищевая непереносимость. Пищевое отравление происходит, когда еда испорчена, недостаточно приготовлена или ее касались грязными руками.

Пищевая непереносимость – индивидуальная реакция на продукты. То есть, если у человека непереносимость лактозы, ему станет плохо от сельди с молоком, правда, без сельди тоже. Если фасоль с капустой стояла неделя, от них тоже, скорее всего, будет понос. В других случаях эти блюда вполне можно есть вместе.

Иногда представление о несовместимости каких-либо продуктов основано только на традиции. Это могут быть традиции семьи, где никогда не едят рыбу с макаронами. Еще могут влиять кулинарные традиции страны: сочетания, привычные в азиатских регионах, кажутся невозможными европейцам. Они даже могут вызвать рвотный рефлекс, но это не значит, что их не переносит желудок – они просто неприятны.