Чому виникає отруєння

Внаслідок цього організм виводить токсини за допомогою блювоти, діареї та підвищення температури або все відразу. Крім цих трьох симптомів, при харчовому отруєнні люди зазвичай скаржаться на слабкість, головний біль і у животі.

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Найчастіше люди страждають з харчовим отруєнням кілька днів, а потім симптоми минають. Впоратися з таким отруєнням можна самому без походу до лікаря.

Як харчуватися під час отруєння

Загалом немає якоїсь особливої ​​дієти при харчовому отруєнні. Проте лікарі вважають, що воно має відповідати стану. Це означає, що під час нападів блювоти та діареї краще не їсти, бо зараз організму не до цього. Найкраще зосередитися на питті.

Пийте воду, щоб заповнити втрату рідини або злегка підсолоджені напої – розведений фруктовий сік або напої з підсолоджувачами. У невеликій кількості вони не зашкодять здоров'ю, а дадуть трохи енергії. Але не пийте газованих напоїв, щоб не сталося здуття живота, або нового позову до туалету.

Що стосується їжі, то ви напевно чули: при отруєнні треба сидіти на каші і сухарях. Частково так і є. Є навіть окрема дієта, якій рекомендують дотримуватися лікарі при харчовому отруєнні. Вона називається БРЯТ: потрібно їсти банани, рис, яблучне пюре та тости з хліба.

Всі продукти поєднує те, що вони легко перетравлюються і не провокують блювання та діарею. Але так само легко переварити і вівсянку, нежирний курячий бульйон, пюре і крекери. Тому необов'язково дотримуватися такої суворої дієти – в харчування по БРЯТ можна внести різноманітність. Головне – дотримуватися принципів харчування при отруєнні: