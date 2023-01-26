Почему возникает отравление

В результате организм выводит токсины с помощью рвоты, диареи и повышения температуры или все сразу. Кроме этих трех симптомов, при пищевом отравлении люди обычно жалуются на слабость, головные боли и в животе.

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Чаще люди страдают с пищевым отравлением несколько дней, а затем симптомы проходят. Справиться с таким отравлением можно без похода к врачу.

Как питаться во время отравления

В общем нет какой-либо особой диеты при пищевом отравлении. Однако врачи считают, что оно должно соответствовать состоянию. Это значит, что при приступах рвоты и диареи лучше не есть, потому что сейчас организму не до этого. Лучше всего сосредоточиться на питье.

Пейте воду, чтобы восполнить потерю жидкости или слегка подслащенные напитки – разведенный сок фруктовый или напитки с подсластителями. В небольшом количестве они не повредят здоровью, а дадут немного энергии. Но не пейте газированных напитков, чтобы не произошло вздутие живота или нового иска в туалет.

Что касается еды, то вы наверняка слышали: при отравлении нужно сидеть на каше и сухарях. Отчасти так и есть. Есть даже отдельная диета, которой рекомендуют придерживаться врачи при пищевом отравлении. Она называется БРЯТ: нужно есть бананы, рис, яблочное пюре и тосты из хлеба.

Все продукты сочетают то, что они легко перевариваются и не провоцируют рвоту и диарею. Но так же легко переварить и овсянку, нежирный куриный бульон, пюре и крекеры. Поэтому необязательно придерживаться такой строгой диеты – в питание по БРЯТ можно внести разнообразие. Главное – соблюдать принципы питания при отравлении: