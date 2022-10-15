Нове дослідження показало, що у середньому люди повідомляють про 5 годин вільного часу на день. Більшість цього часу вони дивляться телевізор чи користуються електронними пристроями – смартфонами, чи комп'ютерами.

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Як відбувалося дослоідження

Для дослідження вчені використали дані 32000 осіб, які брали участь у національному опитуванні, яке збирало інформацію про використання вільного часу американцями, з 2014 по 2016 рік.

Існує поширене переконання серед людей і навіть серед медиків, що брак вільного часу – важлива причина, через яку американці недостатньо фізично активні. Ми не виявили доказів цим твердженням,

– зазначили науковці.

Автори визначали вільний час, виключаючи з нього походи по магазинах, прибирання, приготування їжі, догляд за собою, а також час з дітьми. Навіть у цьому випадку вони стверджують, що у представників усіх етнічних груп і різного віку залишалося близько 4,5 годин вільного часу.

Люди нераціонально витрачають свій вільний час на гаджети

Більшість вільного часу людей, яких охопило дослідження, йшло на використання гаджетів: від 175 до 211 хвилин на день. Чоловіки були фізично активні лише 6,6%, а жінки – 5% свого вільного часу. Люди з вищим прибутком схильні присвячувати більше часу фізичним вправам, показало дослідження.

Науковці сподіваються, що збільшення поінформованості людей про те, як вони насправді використовують час, і створення меседжу для заохочення до зменшення використання гаджетів може допомогти людям стати фізично активнішими. Але для успішної конкуренції фізичної активності з електронними пристроями, мають бути створені зручні умови.

ВООЗ та багато національних рекомендацій вказують, що достатня кількість фізичної активності – 150 хвилин аеробних вправ середньої інтенсивності.