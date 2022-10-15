Новое исследование показало, что в среднем люди сообщают о 5 часах свободного времени в день. Большинство этого времени они смотрят телевизор или пользуются электронными устройствами – смартфонами или компьютерами.

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Как происходило сладость

Для исследования ученые использовали данные 32000 человек, участвовавших в национальном опросе, собиравшем информацию об использовании свободного времени американцами, с 2014 по 2016 год.

Существует распространенное убеждение среди людей и даже среди медиков, что нехватка свободного времени – важная причина, по которой американцы недостаточно физически активны. Мы не обнаружили доказательств этим утверждением,

– отметили ученые.

Авторы определяли свободное время, исключая из него походы по магазинам, уборку, приготовление пищи, уход за собой, а также время с детьми. Даже в этом случае они утверждают, что у представителей всех этнических групп и всех возрастов оставалось около 4,5 часов свободного времени.

Люди нерационально тратят свое свободное время на гаджеты

Большинство свободного времени людей, охватываемых исследованием, уходило на использование гаджетов: от 175 до 211 минут в день. Мужчины были физически активны только 6,6%, а женщины – 5% своего свободного времени. Люди с более высокой прибылью склонны посвящать больше времени физическим упражнениям, показало исследование.

Ученые надеются, что увеличение осведомленности людей о том, как они действительно используют время, и создание месседжа для поощрения к уменьшению использования гаджетов может помочь людям стать физически активнее. Но для успешной конкуренции физической активности с электронными устройствами должны быть созданы удобные условия.

ВОЗ и многие национальные рекомендации указывают, что достаточное количество физической активности – 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности.