Небезпека глистів

Глисти або гельмінти – це паразити, які живуть в організмі господаря та отримують від нього живлення та захист. Розмножуються і виділяють продукти життєдіяльності також в нього, тому у господаря можуть виникати нудота, слабкість, свербіж в анусі, проблеми зі випорожненнями та інші симптоми. В Україні найчастіше зустрічаються аскариди, печінковий сисун і бичачий ціп'як.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у всьому світі півтора мільярда людей заражені гельмінтами, які передаються через ґрунт. Проте більшість заражень відбувається у тропіках і субтропіках – країнах Африки, Південної Америки, Азії. Саме цим жителям цих регіонів рекомендують проходити профілактику глистів, а не українцям.

Профілактику глистів не потрібно проводити

Але в Україні також можна заразитися глистами. Ймовірно, протягом життя кожен із нас переносив цих паразитів. Але клімат не дозволяє їм поширюватися так сильно, як у тропіках та субтропіках. До того ж більшість з нас мають доступ до чистої води, засобів гігієни та ефективного лікування.

Тому приймати ліки про всяк випадок не потрібно, навіть якщо є домашні тварини. Щобільше, у керівництвах ВООЗ немає рекомендації щодо прийому глистогінних препаратів для профілактики.

Приймаючи такі ліки можна пропустити чи посилити симптоми інших захворювань через їхню токсичність. А народні способи можуть бути ще небезпечнішими. Тому лікуйте глисти тільки за призначенням лікаря, а для встановлення діагнози існує безліч ефективних методів.