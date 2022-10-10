Опасность глистов

Глисты или гельминты – паразиты, которые живут в организме хозяина и получают от него питание и защиту. Размножаются и выделяют продукты жизнедеятельности также у него, поэтому у хозяина могут возникать тошнота, слабость, зуд в анусе, проблемы с стулом и другие симптомы. В Украине чаще всего встречаются аскариды, печеночный сосальщик и бычий цепяк.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире полтора миллиарда человек заражены гельминтами, передающимися через почву. Однако большинство заражений происходит в тропиках и субтропиках – странах Африки, Южной Америки, Азии. Именно этим жителям этих регионов рекомендуют проходить профилактику глистов, а не украинцам.

Профилактику глистов не нужно проводить

Но в Украине тоже можно заразиться глистами. По всей вероятности, в течение жизни каждый из нас переносил этих паразитов. Но климат не разрешает им распространяться так сильно, как в тропиках и субтропиках. К тому же большинство из нас имеют доступ к чистой воде, средствам гигиены и эффективному лечению.

Поэтому принимать лекарство на всякий случай не нужно, даже если есть домашние животные. Более того, в руководствах ВОЗ нет рекомендации по приему глистогонных препаратов для профилактики.

Принимая такое лекарство можно пропустить или усилить симптомы других заболеваний из-за их токсичности. А народные способы могут быть еще более опасными. Поэтому лечите глисты только по назначению врача, а для установления диагнозы существует множество эффективных методов.