Чому так важливо споживати воду влітку, як це може сприяти здоров'ю і навпаки – що буде, якщо споживати недостатньо води у спеку – розповідаємо далі.

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Спека є справжнім викликом для нашого організму. Якщо додати до цього ще зневоднення – ви це відчуєте швидко – активність знизиться, рухатися й думати буде складно, а організм відчує зміни на функціональному рівні багатьох систем.

Роль води для організму людини

Ми усі знаємо, що організм людини на 80% складається з води. Пити воду потрібно для того, щоб до внутрішніх органів надходили поживні речовини, щоб забезпечувати легені достатньою кількістю кисню та підтримувати роботу серця.

В літню спеку через потовиділення організм людини втрачає багато рідини. Якщо не вживати достатньої кількості води, це може призвести до його виснаження.

Порада!. Щоб уникнути зневоднення, завжди майте з собою пляшку води та регулярно пийте, особливо під час фізичних навантажень і тренувань. Тоді наші м'язи й органи працюватимуть ефективніше.

Як функціонуватиме мозок та нервова система

Ви швидко втомлюєтеся, постійно дратуєтеся, вам складно думати та зосередитись – це означає, що мозок не отримує належної кількості води. Навіть за легкого зневоднення робота головного мозку уповільнюється, починаються головні болі. Зважайте, що воду потрібно пити не лише під час фізичних навантажень, якщо ви займаєтеся активною розумовою діяльністю – навчаєтеся чи працюєте – вам теж слід пити більше води.

Разом із водою до мозку надходять кисень і глюкоза, які дозволяють ефективно працювати всій нервовій системі. Ба більше, вода виводить токсини з організму. Отже, якщо ви п'єте недостатньо – мозок працюватиме погано, болітиме голова та ви відчуватимете нервозність

Травна система теж під ударом

Від водного балансу в організмі залежить робота травної й видільної систем. Без достатньої кількості рідини кишківник і шлунок не виконуватимуть свою роботу добре. Процес всмоктування поживних речовин під час перетравлення їжі, відбувається саме завдяки воді. Тож, зневоднення провокує відчуття тяжкості або закрепи.

Якщо пити недостатньо води також страждає робота нирок – знижується фільтраційна здатність органів. Слід випивати до двох літрів води, щоб наші внутрішні органи безперебійно функціонували.

Водний баланс і краса

Зрозуміло, що нестача води не лише впливає на функціонування внутрішніх органів та процесів, а й на зовнішній вигляд. Вода – це еластичність і пружність нашої шкіри.

Ті, хто п'ють недостатньо води, ризикують побачити зморшки на обличчі значно раніше, оскільки здорова шкіра має в собі 25% води, а зниження цього показника істотно впливає на появу зморшок.

Важливо! Особливо важливо пити воду в спеку, коли висока температура, сухе повітря та палючі промені сонця мають найактивніший вплив.

Терморегуляція

Вода відповідає за охолодження організму, що дуже важливо під час літньої спеки. Вона допомагає регулювати температуру тіла через потовиділення, завдяки чому ми зберігаємо комфорт до високих температур повітря влітку. Якщо пити мало води, організму буде складніше справлятиметься зі спекою, ризик отримати перегрівання – зростає.

Ви не схуднете, якщо не питимете достатньо води

Якщо ви хочете скинути вагу, чи просто намагаєтесь тримати тіло в тонусі – вода ваш найкращий друг і помічник. Вода бере участь не лише у процесі травлення, а й допоможе контролювати апетит і запобігти переїданню.

До речі, часто люди плутають спрагу та голод. А тому, якщо вам раптово захотілось їсти, а до обіду ще довго, випийте склянку води. Можливо, ви зневоднені, а не голодні.