Почему так важно потреблять воду летом, как это может способствовать здоровью и наоборот – что будет, если употреблять недостаточно воды в жару – рассказываем дальше.

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Жара является подлинным вызовом для нашего организма. Если добавить к этому еще обезвоживание – вы это почувствуете быстро – активность снизится, двигаться и думать будет сложно, а организм почувствует изменения на функциональном уровне многих систем.

Роль воды для организма человека

Мы все знаем, что организм человека на 80% состоит из воды. Пить воду нужно для того, чтобы во внутренние органы поступали питательные вещества, чтобы обеспечивать легкие достаточным количеством кислорода и поддерживать работу сердца.

В летнюю жару из-за потоотделения организм человека теряет много жидкости. Если не употреблять достаточное количество воды, это может привести к его истощению.

Совет! Чтобы избежать обезвоживания, всегда имейте с собой бутылку воды и регулярно пейте, особенно во время физических нагрузок и тренировок. Тогда наши мышцы и органы будут работать более эффективно.

Как функционировать мозг и нервная система

Вы быстро устаете, постоянно раздражаетесь, вам сложно думать и сосредоточиться – значит мозг не получает должного количества воды. Даже при легком обезвоживании работа головного мозга замедляется, начинаются головные боли. Учтите, что воду нужно пить не только во время физических нагрузок, если вы занимаетесь активной умственной деятельностью – учитесь или работаете – вам тоже следует пить больше воды.

Вместе с водой в мозг поступают кислород и глюкоза, позволяющие эффективно работать всей нервной системе. Более того, вода выводит токсины из организма. Итак, если вы пьете недостаточно – мозг будет работать плохо, голова будет болеть и вы будете чувствовать нервозность

Пищеварительная система тоже под ударом

От водного баланса в организме зависит работа пищеварительной и выделительной систем. Без достаточного количества жидкости кишечник и желудок не будут выполнять свою работу хорошо. Процесс всасывания питательных веществ во время переваривания пищи происходит именно благодаря воде. Итак, обезвоживание провоцирует чувство тяжести или запора.

Если пить недостаточно воды, также страдает работа почек – снижается фильтрационная способность органов. Следует выпивать до двух литров воды, чтобы наши внутренние органы функционировали бесперебойно.

Водный баланс и красота

Разумеется, недостаток воды не только влияет на функционирование внутренних органов и процессов, но и на внешний вид. Вода – это упругость и эластичность нашей кожи.

Пьющие недостаточно воды рискуют увидеть морщины на лице значительно раньше, поскольку здоровая кожа имеет в себе 25% воды, а снижение этого показателя существенно влияет на появление морщин.

Важно! Особенно важно пить воду в жару, когда высокая температура, сухой воздух и горящие лучи солнца оказывают самое активное воздействие.

Терморегуляция

Вода отвечает за охлаждение организма, что очень важно во время летнего зноя. Она помогает регулировать температуру тела через потоотделение, благодаря чему мы сохраняем комфорт к высоким температурам воздуха летом. Если пить мало воды, организму будет сложнее справляться с жарой, риск получить перегревание – растет.

Вы не похудеете, если не будете пить достаточно воды

Если вы хотите сбросить вес или просто пытаетесь держать тело в тонусе – вода ваш лучший друг и помощник. Вода участвует не только в процессе пищеварения, но и поможет контролировать аппетит и предотвратить переедание.

Кстати, часто люди путают жажду и голод. Поэтому, если вам внезапно захотелось есть, а до обеда еще долго, выпейте стакан воды. Возможно, вы обезвожены, а не голодны.