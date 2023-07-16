Вообще следует прежде всего исключить тот фактор, который вы переедаете. Часто люди едят не потому, что голодны, а потому, что им скучно, грустно, за компанию или просто под любимый сериал.

Смотрите также 5 советов, чтобы тело летом было в тонусе: эффективные способы для ленивых

7 продуктов, чтобы снизить аппетит

Овсянка

Овсянка богата питательными веществами, как клетчатка, белок, витамины и минералы. Когда вы едите овсянку, ее растворимая клетчатка образует гелеобразное вещество, которое замедляет опорожнение желудка.

Другими словами, после употребления овсянки вы будете чувствовать себя сытость дольше, чем после других видов еды. Исследование показало, что люди, которые едят овсянку на завтрак, потребляют меньше калорий во время обеда.

Семена чиа

Семена чиа — довольно частый продукт и рацион людей, которые пытаются похудеть, все из-за высокого содержания клетчатки и белка. В 28 г семян чиа содержится 5 г белка и 10 г клетчатки, а это около трети рекомендованной суточной нормы для взрослых.

Если чиа смешать с водой или другой жидкостью, семена разбухают и создаются гелеобразная текстура, похожая на овес. Это может помочь уменьшить чувство голода.

Семена льна

Семена льна – это суперпродукт с высоким содержанием клетчатки и при этом низкокалорийный. Семена льна могут поддерживать ощущение сытости в течение длительного времени, ведь содержат растворимую клетчатку, которая образует гелеобразное вещество в желудке, опять же – замедляя стул желудка и повышая чувство сытости.

Бобовые

Бобовые – известный источник белка, клетчатки и других необходимых питательных веществ, которые помогут вам чувствовать себя сытыми в течение длительного времени. Бобовые – это прежде всего чечевица, нут, горох и другие бобы.

Авокадо

Авокадо богат полезными жирами, которые перевариваются дольше, чем углеводы, что приводит к увеличению ощущения сытости.

Перец чили

Красный перец чили – неожиданный гость в этом списке. Эта популярная во многих кухнях мира специя придает блюдам остроту и аромат. Оказалось, что перец чили обладает многочисленными преимуществами для здоровья, включая уменьшение ощущения аппетита и повышение чувства сытости.

Овощи

Все просто – у них мало калорий, но много клетчатки. Кроме того, многие овощи содержат воду, которая также помогает насытиться и сохранить водный баланс. Когда ваш организм обезвожен, вы можете легко спутать жажду голода и переесть свою суточную норму калорий.