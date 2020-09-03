Міжнародна група вчених знайшла зв'язок між щедрістю та тривалістю життя. Виявилося, що люди живуть довше в країнах, яких частіше діляться між собою ресурсами.

Як проводилося дослідження

В рамках дослідження вчені проаналізували статистику з декількох країн світу, порівнявши середню тривалість життя в країні та кількість безоплатних виплат в ній, повідомляє EurekAlert.

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Під цими виплатами малися на увазі як приватні перекази на кшталт пожертвувань фондам або іншим людям, так і державні – субсидії, допомоги або пенсії.

Де люди найщедріші

В результаті найбільш щедрими та довгоживучими виявилися французи і японці – вони віддають організаціям і іншим людям понад 60% свого середнього доходу за життя.

У цих країнах ризик смерті для людей старше 65 років у два рази нижче, ніж в Китаї або Туреччині, де люди діляться тільки 44-48% довічного доходу.

В яких країнах найменше доброчинності

Найвищий рівень смертності та найнижчий відсоток безоплатного доходу збіглися у країн Африки на південь від Сахари, наприклад, в Сенегалі.

При цьому не завжди саме багатство країни впливає на щедрість і тривалість життя. Наприклад, в Південно-Африканській Республіці ВВП вище, ніж в інших країн регіону, але при цьому люди там рідко діляться ресурсами.