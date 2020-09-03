Международная группа ученых нашла связь между щедростью и продолжительностью жизни. Оказалось, что люди живут дольше в странах, в которых чаще делятся между собой ресурсами.

Как проводилось исследование

В рамках исследования ученые проанализировали статистику из нескольких стран мира, сравнив среднюю продолжительность жизни в стране и количество бесплатных выплат в ней, сообщает EurekAlert.

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Под этими выплатами подразумевались как частные переводы вроде пожертвований фондам или другим людям, так и государственные – субсидии, пособия или пенсии.

Где люди самые щедрые

В результате наиболее щедрыми и долгоживущими оказались французы и японцы – они отдают организациям и другим людям свыше 60% своего среднего дохода по жизни.

В этих странах риск смерти для людей старше 65 лет в два раза ниже, чем в Китае или Турции, где люди делятся только 44-48% пожизненного дохода.

В каких странах меньше всего благотворительности

Самый высокий уровень смертности и самый низкий процент безвозмездного дохода совпали у стран Африки к югу от Сахары, например, в Сенегале.

При этом не всегда само богатство страны влияет на щедрость и продолжительность жизни. Например, в Южно-Африканской Республике ВВП выше, чем у других стран региона, но при этом люди там редко делятся ресурсами.