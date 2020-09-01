Вчені зі США виявили, що щедрі люди більше приваблюють людей. І навіть тоді, коли оточення ще не знає про наявність цієї хорошої риси.

Дослідження фахівців з університетів Індіани та Пенсільванії свідчать, що щедрість більше притаманна для тих людей, які привабливі ззовні для інших. Робота опублікована у журналі Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

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Учасники дослідження оцінювали фізичну привабливість різних людей з вибірки. Окрім фотографій, вона містила дані про особливості їхньої поведінки. Втім, респонденти не мали доступу до інформації про цих людей.

Згодом виявилося, що ті люди, чию зовнішність оцінювали як більш привабливу, справді частіше проявляли схильність до самопожертви та щедрості.

Хоча ми не можемо повністю пояснити наявність зв'язку між поведінкою і привабливістю, вона простежується у всіх трьох вибірках-дослідженнях. Попри те що всі вони були зібрані в різний час, проводилися за участю різних добровольців і за допомогою різних методів,

– сказала одна з авторів дослідження Феміда Хенді.

Це дослідження дає підставу зруйнувати стереотип, що красиві люди більш зосереджені на собі і егоїстичні.

Наші результати показують, що косметичні засоби і процедури можуть бути не єдиним способом підвищити привабливість людини. Не виключено, що щедрість стане новим трендом краси,

– зауважила інша авторка роботи Сара Конрат.